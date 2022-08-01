Съезд ВКТ: туган тел, пять Героев России и татары из Перу

VIII съезд Всемирного конгресса татар стал прекрасной иллюстрацией текущего состояния второго по численности народа России. Основной костяк участников составляют люди под 50, которые прекрасно говорят на татарском. При этом предметом гордости для чиновников остается родной язык, несмотря на ухудшение его позиций в системе образования в регионах.

На «Казань Экспо» состоялось официальное открытие съезда Всемирного конгресса татар, собравшего делегатов из регионов России и ряда зарубежных стран Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня на «Казань Экспо» состоялось официальное открытие съезда Всемирного конгресса татар, собравшего делегатов из регионов России и ряда зарубежных стран. Корреспондент «Татар-информа», выслушав выступления, прозучавшие на двухчасовом заседании, сделал вывод, что татары по-прежнему остаются народом эзопова языка и дипломатической вежливости.

Главная делегация – из Башкортостана

Почти 600 человек присутствовало в зале в «Казань Экспо», которые прибыли на VIII съезд Всемирного конгресса татар. В самом начале с трибуны прозвучала характеристика состава делегатов. Средний их возраст составил 49 лет. «Самому старшему делегату – 88 лет, это Лерон Сайдашев из Киргизии. Самый юный – 18 лет, из Донецка – Дамир Брагин», – зачитал с трибуны Марат Айзатуллов из Чувашии.

По его словам, самая большая делегация на съезде ВКТ – из Башкортостана (136 делегатов и гостей), из зарубежных представительств – из Казахстана (27 делегатов и гостей). Впервые представлены Новгород, Республика Хакасия и даже Перу (!). 44% делегатов – женщины, 56% – мужчины. Присутствует 5 Героев России, 7 олимпийских чемпионов, 44 профессора.

Почти 600 человек прибыли на VIII съезд Всемирного конгресса татар Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Так выглядел портрет съезда ВКТ. В то же время сегодня был заявлен звездный состав главного мероприятия с участием Рустама Минниханова, который пройдет завтра в этом же зале – это будет пленарное заседание. Лилия Каримова, учительница татарского языка из Башкирии, красивым поставленным голосом на чистейшем литературном языке Тукая зачитала имена членов президиума предстоящего пленарного заседания.

Гости из Москвы: замначальника из путинской администрации и бывший таможенник

Всего в состав президиума ВКТ вошло более 48 человек. Среди них есть политики (Президент РТ Рустам Минниханов, первый Президент РТ Минтимер Шаймиев, глава Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров), спортсмены (Алина Загитова, Гульнара Галкина-Самитова), предприниматели (Камиль Аблязов, Ринат Насыров), религиозные деятели (Равиль Гайнутдин, Талгат Таджуддин, Альбир Крганов, Камиль Самигуллин), пилот-герой Дамир Юсупов, общественники и представители татарских регионов (Расим и Ринат Акчурины) в российских регионах и за рубежом (Канада, Киргизия, Казахстан). Есть и представители татар Донбасса (Флур Карачурин из Алчевска, Рашид Брагин из Донецка).

Москву представляли выходец из Татарстана, замначальника Департамента по работе с религиозными организациями АП РФ Алмаз Файзуллин, и бывший начальник Федеральной таможни, а теперь Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов.

Всего в состав президиума ВКТ вошло более 48 человек Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Аюпова – в магистратуре, Хадиуллин – в отпуске

Два ключевых ведомства для ВКТ, по мнению Василя Шайхразиева, это татарстанские Министерство культуры и Министерство образования. Первые лица ведомств в этот раз не смогли почтить своим присутствием мероприятие всех татар мира, проходящее обычно раз в пять лет. Как пояснил Шайхразиев, глава Минкульта РТ Ирада Аюпова сдает в этот момент экзамен в магистратуру («Пожелаем ей удачи и успехов», – предложил председатель «Милли шура»), а министр образования РТ Ильсур Хадиуллин оказался в отпуске. «Он мне позвонил, сказал, что здесь недалеко, что если надо, он приедет. Я его поблагодарил и сказал дальше отдыхать», – рассказал о своем великодушии Василь Гаязович.

В итоге Минкульт представлял зам Аюповой – Дамир Натфуллин, а Минобр – замминистра Минзалия Закирова. Оба выступали на татарском.

Натфуллин перечислил проводимые многочисленные фестивали, конкурс «Татар кызы», напомнил, что лучших из лучших участников всех мероприятий зовут в Казань. Отдельная гордость у чиновника была за количество гастролей татарстанских коллективов – более 300, а также выставка Елабужского заповедника «В гостях у татар», побывавшая во многих городах России. В список достижений попали памятники Тукаю, открытые в Уфе и Челябинске, памятник Мусе Джалилю в Екатеринбурге, а также планируется открытие в Ялте бюста Героя Советского Союза, летчика Гали Мажитова. Среди планов – памятная доска в честь первого советского дипломата в Саудовской Аравии Карима Хакимова в Джидде (КСА).

Дамир Натфуллин перечислил проводимые многочисленные фестивали, конкурс «Татар кызы», напомнил, что лучших из лучших участников всех мероприятий зовут в Казань Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Чиновник из Минкульта призвал представителей татарских общин активнее пользоваться «Пушкинской картой», привозить группы в Казань, Болгар, Биляр и таким образом воспитывать татарских детей.

Тут к докладу Натфуллина подключился Шайхразиев, который предложил самодеятельные коллективы активнее участвовать в номинации на Республиканскую премию имени певца Ильхама Шакирова.

На всю Россию осталось 1000 школ с татарским языком

Переход к следующему докладчику Василь Шайхразиев сопроводил словами «Телсез миллэт була алмый» («Без языка нет нации»). В свою очередь Минзалия Закирова, замминистра образования, свой спич начала с другой цитаты татарского просветителя – Ризы Фахретдина: «Главная причина для счастья – это знания».

Минзалия Закирова: «Переговоры с федеральным министерством дали свои результаты. Сохранится число часов преподавания родного языка» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Переговоры с федеральным министерством дали свои результаты. Сохранится число часов преподавания родного языка, – порадовала сидевших в зале Минзалия ханум и продолжила: – В 28 регионах работает около 1000 школ с этнокультурным компонентом, где преподается татарский язык. Преподается он также при различных курсах, воскресных школах, национальных центрах. Также в зарубежных странах – в Канаде, Кыргызстане, Японии, Франции – работают онлайн-школы, курсы татарского языка», – заявила представительница Минобра, забыв отметить, что проекты за границей делаются силами энтузиастов.

По ее словам, за последние три года в Ульяновской области открылся татарский детсад, в Тюменской области, в Пермском крае, Мордовии появились новые школы, в Нижнем Новгороде появился кабинет татарского языка, в Самаре был отмечен 25-летний юбилей национальной школы «Яктылык». В 7-й школе Самары, в Аксеново (Мордовия), в Кунашакском районе Челябинской области возобновилось преподавание татарского языка. «Все это достойно похвал», – отметила Закирова.

Всего в регионы Татарстан отправил 15 тыс. учебников татарского языка и литературы стоимостью 6 млн рублей.

Среди предметов гордости Минобраза – запуск электронного проекта преподавания татарского языка на базе платформы «СберКласс».

Шамиль Садыков выступил с инициативой оказания грантовой поддержки редакциям региональных татарских медиа на системной основе Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Национальные медиа и Гильдия татарских купцов

Затем были выступления руководителей секций. Так, гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков выступил с инициативой оказания грантовой поддержки редакциям региональных татарских медиа на системной основе.

«Сегодня система национальных медиа включает спутниковый телеканал ТНВ, 50 региональных газет и изданий. Но наше будущее в интернете и социальных сетях. Наша задача – зайти в телефон. Отдельная задача для СМИ – стать мультимедийными изданиями. Только написанием новостей сейчас не обойтись, нужно снимать и видеоматериалы. Отдельная проблема – это дефицит кадров, знающих татарский язык. Сейчас в регионах за пределами Татарстана выходит 15 татарских газет. Для перезапуска в мультимедийный формат, создания современных редакций они нуждаются в оборудовании. Поэтому было обращение региональных редакций с просьбой о грантовой поддержке. Прошу рассмотреть это предложение», – заявил Садыков.

Предприниматель из Тюмени Ринат Насыров посетовал на то, что нет Гильдии татарских бизнесменов, и предложил поощрять представителей национального капитала хотя бы поездками в Казань и пиаром за благотворительную деятельность.

Дамир Исхаков был достаточно активен на этом съезде, поднимая публично многие вопросы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Если уж памятник Сююмбике в Казани не смогли поставить, хотя бы улицу надо назвать»

Этнолог Дамир Исхаков был достаточно активен на этом съезде, поднимая публично многие вопросы. К примеру, он попросил заранее ознакомить участников с проектом резолюции съезда ВКТ. Насколько она будет мирной, волновало многих. Здесь же, с трибуны съезда Исхаков обратился больше к вопросам героев татарского народа. «Не все известные люди являются историческими фигурами», – заявил он и призвал популяризировать не только общенациональных героев, но и региональных. Отдельно он остановился на дискуссии вокруг фигуры царицы Сююмбике, поднятой писателем Ринатом Мухамадиевым в интервью «Татар-информу». «Нужно быть осторожнее. В то же время некоторые герои забыты. Не слышно про Садри Максуди и Юсуфа Акчуру. Забылась фигура Султан-Галиева, а это идеолог третьего мира. Мы поставили памятник Сююмбике в Касимове, в Казани не смогли. Тогда нужно хотя бы назвать в честь нее улицу в Казани», – резюмировал Дамир Исхаков.

Как истинный дипломат, Василь Гаязович ловко парировал предложение ветерана национального движения, заявив, что нужно вспоминать героев не только XVII-XVIII веков, тем более вот в зале есть и живые герои – пилот Дамир Юсупов. «С ним можно собрать залы с тысячами людей. Вот он, пример», – резюмировал Шайхразиев.

Завтра съезд Всемирного конгресса татар продолжит свою работу.