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Культура 3 октября 2024 16:21

Всемирный форум татарской молодежи требует отменить права на имена героев сказок

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Всемирный форум татарской молодежи попросил лишить компанию «Национальные игрушки» прав на имена героев татарского фольклора. Соответствующее ходатайство организация направила главе Роспатента Юрию Зубову.

Причиной тому послужили иски, которые компания направляла театрам за использование этих имен, сообщает «Миллиард Татар».

В частности, у театра «Әкият» «Национальные игрушки» потребовали полмиллиона рублей за использование в своих постановках имен «Су анасы» и «Шурале».

В дальнейшем правообладатель пошел на уступки и позволил их использовать за 1 рубль. Но в театрах опасаются того, что компания может снова подать иски, пока права на имена героев фольклора юридически принадлежат ей.

#всемирный форум татарской молодежи #сказки #Роспатент
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