Всемирный форум татарской молодежи попросил передать здание театра Камала молодежи

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Сегодня на Всемирном форуме татарской молодежи было высказано предложение передать здание театра Камала для проведения молодежных культурных мероприятий.

Ранее, 23 июля, был объявлен международный конкурс на проект нового здания театра Камала. Власти Татарстана призвали общественность к диалогу, чтобы определить дальнейшую судьбу нынешнего здания театра.

«Если театр Камала меняет свое здание, то Всемирный форум татарской молодежи предлагает создать площадку для [мероприятий] татарской молодежи и общественности в здании на улице Татарстан», — заявил заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи Рашат Якупов, один из авторов учебников по татарскому языку нового поколения «Салям».

На расширенном заседании совета Всемирного форума татарской молодежи Якупов отметил, что уже несколько лет татарской молодежи требуется отдельная площадка. «В Казани нет места, где татарская молодежь могла бы собираться, совместно реализовывать различные проекты, проводить мероприятия. Где дают место, там и проводим мероприятия. Концептуально это достаточно сложный вопрос», — констатировал он.

При этом, по словам общественного деятеля, новое здание Национальной библиотеки РТ пользуется большим спросом у молодежи. «Ежедневно Национальную библиотеку посещают около 2 тыс. человек. Многие из них не только читают книги, но и приходят на мероприятия с желанием присоединиться к какому-то движению татарской направленности», — сказал Рашат Якупов.

«Всемирный форум татарской молодежи требует предоставления современного культурного пространства для молодежи. Нам нужна возможность собираться в одном месте. Должна быть возможность проведения различных спектаклей, концертов, перформансов. Они должны проводиться регулярно и привлекать татарскую общественность», — подчеркнул Якупов.

Руководство Всемирного форума татарской молодежи уточнило, что в случае предоставления молодежи отдельной площадки ее можно использовать для осуществления образовательных программ, проведения различных лекций и конференций. «Концепция этого пространства создана Всемирным форумом татарской молодежи. Она готова. Культурные мероприятия смогут окупать себя», — подытожил Рашат Якупов.