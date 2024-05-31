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Общество 31 мая 2024 09:00

Всемирный день без табака: татарстанцам рассказали, как побороть вредную привычку

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Всемирный день без табака: татарстанцам рассказали, как побороть вредную привычку
Фото: Егор Никитин

Всемирный день без табака ежегодно отмечается 31 мая. Такие дни проводятся для того, чтобы снизить распространение табачной зависимости и вовлечь в борьбу с пагубной привычкой большую часть населения.

Зависимость возникает незаметно, человек, как правило, долго не признается себе, что у него есть проблемы с никотином. Он уверен, что в любой момент сможет отказаться от пагубной привычки. А ведь никотиновая зависимость стоит на втором месте после опиоидной.

Какой ущерб здоровью в целом наносит употребление табака?

Длительное курение приводит к заболеваниям различных органов и систем:

  • Сердечно-сосудистые заболевания. Никотин — сосудистый яд. В первую очередь он парализует кровеносную систему: при курении сосуды резко расширяются, а спустя некоторое время ссужаются. Постоянно идет игра сосудов. В итоге это приводит к гипертонической болезни, склерозу сосудов всего организма.
  • Импотенция и аденома простаты. В половых органах у мужчин находятся кровеносные сосуды, на стенках этих сосудов имеются капилляры. При расширении сосудов кровь проходит даже через самый мельчайший капилляр. Но во время сосудосуживающего эффекта сосуды и капилляры закупориваются. Как итог: проблемы с эрекцией, развивается аденома простаты, которая может перерасти в раковую опухоль.
  • Проблемы с деснами, зубами и зрением. Сосуды, которые снабжают кровью десны, во время курения также спазмируются. В результате у человека развивается пародонтоз. Зубы начинают расшатываться и разрушаться, и дальше все вытекающие проблемы. Если нарушается питание кровью сетчатки глаза, то развивается катаракта.
  • Поражения дыхательных путей и желудочно-кишечный тракта. Из-за вредных веществ, которые оседают в легких и бронхах, постепенно возникает хроническая обструктивная болезнь легких. Ядовитые смолы влияют и на внутренние стенки трахеи, пищевода, желудка и всего остального. У курящего человека рак органов дыхания и пищеварения развивается в несколько раз чаще, чем у некурящего.

Для женщин необратимыми последствиями табакокурения являются:

  • Гормональные нарушения;
  • Раннее старение, непривлекательный внешний вид — плохое состояние кожи, волос, ногтей и зубов;
  • Трудности с зачатием ребенка;
  • Проблемы с вынашиванием беременности;
  • Рождение детей с серьезными патологиями;
  • Рак легких и гортани.

Для поддержания здоровья и красоты самым правильным решением будет полный отказ от курения. Сложно, но возможно.

Пошаговая методика избавления от никотиновой зависимости от врача нарколога, психиатра Семена Криницкого:

  • Попробую разобраться: почему я курю, сколько сигарет в день, одну или две пачки, сколько из них выкуриваю «на автомате».
  • Буду контролировать свои привычки, разберусь, какие рутинные действия автоматически сопровождаются выкуриванием сигареты.
  • Буду перекладывать сигареты вдалеке от зажигалки, чтобы вдруг не закурить «автоматически».
  • Буду обходить стороной компании курящих и прокуренные помещения.
  • Соберусь, и, наконец, назначу день полного отказа от курения — в выходные, например.
  • Буду остерегаться ненужных стимулов закурить — алкоголь, кофе.
  • Расскажу родным, их поддержка не помешает.
  • Променяю сигареты на что-нибудь не менее приятное, но полезное, что поможет занять время, руки и рот.
  • Буду больше бывать на открытом воздухе, например, начну бегать по утрам или гулять в парке по вечерам или запишусь в тренажерный зал.
  • Первые дни после отказа от курения самые тяжелые. Приходится заглушать желание курить, для этого крайне важно от одной вредной привычки не перейти к другой.

Несколько советов, которые помогут не сорваться:

  • Научитесь правильно и дробно питаться, есть больше фруктов и овощей, пить натуральные соки и воду.
  • Больше проводите времени на свежем воздухе, занимайтесь спортом.
  • Добавьте в свою жизнь больше положительных эмоций: путешествуйте, найдите себе интересное хобби или увлечение. Совместное времяпрепровождение с семьей, детьми — прекрасный способ отвлечься от проблем и повседневной суеты.
  • Избегайте стрессов, научитесь управлять эмоциями.

При сильной тяге к курению всегда можно обратиться за помощью к врачу или психотерапевту.

Телефон помощи в отказе от курения — 8-843-272-34-62.

Материал подготовлен по заказу ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики»

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