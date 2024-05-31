Всемирный день без табака: татарстанцам рассказали, как побороть вредную привычку

Фото: Егор Никитин

Всемирный день без табака ежегодно отмечается 31 мая. Такие дни проводятся для того, чтобы снизить распространение табачной зависимости и вовлечь в борьбу с пагубной привычкой большую часть населения.

Зависимость возникает незаметно, человек, как правило, долго не признается себе, что у него есть проблемы с никотином. Он уверен, что в любой момент сможет отказаться от пагубной привычки. А ведь никотиновая зависимость стоит на втором месте после опиоидной.

Какой ущерб здоровью в целом наносит употребление табака?

Длительное курение приводит к заболеваниям различных органов и систем:

Сердечно-сосудистые заболевания. Никотин — сосудистый яд. В первую очередь он парализует кровеносную систему: при курении сосуды резко расширяются, а спустя некоторое время ссужаются. Постоянно идет игра сосудов. В итоге это приводит к гипертонической болезни, склерозу сосудов всего организма.

Никотин — сосудистый яд. В первую очередь он парализует кровеносную систему: при курении сосуды резко расширяются, а спустя некоторое время ссужаются. Постоянно идет игра сосудов. В итоге это приводит к гипертонической болезни, склерозу сосудов всего организма. Импотенция и аденома простаты. В половых органах у мужчин находятся кровеносные сосуды, на стенках этих сосудов имеются капилляры. При расширении сосудов кровь проходит даже через самый мельчайший капилляр. Но во время сосудосуживающего эффекта сосуды и капилляры закупориваются. Как итог: проблемы с эрекцией, развивается аденома простаты, которая может перерасти в раковую опухоль.

В половых органах у мужчин находятся кровеносные сосуды, на стенках этих сосудов имеются капилляры. При расширении сосудов кровь проходит даже через самый мельчайший капилляр. Но во время сосудосуживающего эффекта сосуды и капилляры закупориваются. Как итог: проблемы с эрекцией, развивается аденома простаты, которая может перерасти в раковую опухоль. Проблемы с деснами, зубами и зрением. Сосуды, которые снабжают кровью десны, во время курения также спазмируются. В результате у человека развивается пародонтоз. Зубы начинают расшатываться и разрушаться, и дальше все вытекающие проблемы. Если нарушается питание кровью сетчатки глаза, то развивается катаракта.

Сосуды, которые снабжают кровью десны, во время курения также спазмируются. В результате у человека развивается пародонтоз. Зубы начинают расшатываться и разрушаться, и дальше все вытекающие проблемы. Если нарушается питание кровью сетчатки глаза, то развивается катаракта. Поражения дыхательных путей и желудочно-кишечный тракта. Из-за вредных веществ, которые оседают в легких и бронхах, постепенно возникает хроническая обструктивная болезнь легких. Ядовитые смолы влияют и на внутренние стенки трахеи, пищевода, желудка и всего остального. У курящего человека рак органов дыхания и пищеварения развивается в несколько раз чаще, чем у некурящего.

Для женщин необратимыми последствиями табакокурения являются:

Гормональные нарушения;

Раннее старение, непривлекательный внешний вид — плохое состояние кожи, волос, ногтей и зубов;

Трудности с зачатием ребенка;

Проблемы с вынашиванием беременности;

Рождение детей с серьезными патологиями;

Рак легких и гортани.

Для поддержания здоровья и красоты самым правильным решением будет полный отказ от курения. Сложно, но возможно.

Пошаговая методика избавления от никотиновой зависимости от врача нарколога, психиатра Семена Криницкого:

Попробую разобраться: почему я курю, сколько сигарет в день, одну или две пачки, сколько из них выкуриваю «на автомате».

Буду контролировать свои привычки, разберусь, какие рутинные действия автоматически сопровождаются выкуриванием сигареты.

Буду перекладывать сигареты вдалеке от зажигалки, чтобы вдруг не закурить «автоматически».

Буду обходить стороной компании курящих и прокуренные помещения.

Соберусь, и, наконец, назначу день полного отказа от курения — в выходные, например.

Буду остерегаться ненужных стимулов закурить — алкоголь, кофе.

Расскажу родным, их поддержка не помешает.

Променяю сигареты на что-нибудь не менее приятное, но полезное, что поможет занять время, руки и рот.

Буду больше бывать на открытом воздухе, например, начну бегать по утрам или гулять в парке по вечерам или запишусь в тренажерный зал.

Первые дни после отказа от курения самые тяжелые. Приходится заглушать желание курить, для этого крайне важно от одной вредной привычки не перейти к другой.

Несколько советов, которые помогут не сорваться:

Научитесь правильно и дробно питаться, есть больше фруктов и овощей, пить натуральные соки и воду.

Больше проводите времени на свежем воздухе, занимайтесь спортом.

Добавьте в свою жизнь больше положительных эмоций: путешествуйте, найдите себе интересное хобби или увлечение. Совместное времяпрепровождение с семьей, детьми — прекрасный способ отвлечься от проблем и повседневной суеты.

Избегайте стрессов, научитесь управлять эмоциями.

При сильной тяге к курению всегда можно обратиться за помощью к врачу или психотерапевту.

Телефон помощи в отказе от курения — 8-843-272-34-62.

Материал подготовлен по заказу ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики»