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Всемирный день без табака: татарстанцам рассказали, как побороть вредную привычку
Всемирный день без табака ежегодно отмечается 31 мая. Такие дни проводятся для того, чтобы снизить распространение табачной зависимости и вовлечь в борьбу с пагубной привычкой большую часть населения.
Зависимость возникает незаметно, человек, как правило, долго не признается себе, что у него есть проблемы с никотином. Он уверен, что в любой момент сможет отказаться от пагубной привычки. А ведь никотиновая зависимость стоит на втором месте после опиоидной.
Какой ущерб здоровью в целом наносит употребление табака?
Длительное курение приводит к заболеваниям различных органов и систем:
- Сердечно-сосудистые заболевания. Никотин — сосудистый яд. В первую очередь он парализует кровеносную систему: при курении сосуды резко расширяются, а спустя некоторое время ссужаются. Постоянно идет игра сосудов. В итоге это приводит к гипертонической болезни, склерозу сосудов всего организма.
- Импотенция и аденома простаты. В половых органах у мужчин находятся кровеносные сосуды, на стенках этих сосудов имеются капилляры. При расширении сосудов кровь проходит даже через самый мельчайший капилляр. Но во время сосудосуживающего эффекта сосуды и капилляры закупориваются. Как итог: проблемы с эрекцией, развивается аденома простаты, которая может перерасти в раковую опухоль.
- Проблемы с деснами, зубами и зрением. Сосуды, которые снабжают кровью десны, во время курения также спазмируются. В результате у человека развивается пародонтоз. Зубы начинают расшатываться и разрушаться, и дальше все вытекающие проблемы. Если нарушается питание кровью сетчатки глаза, то развивается катаракта.
- Поражения дыхательных путей и желудочно-кишечный тракта. Из-за вредных веществ, которые оседают в легких и бронхах, постепенно возникает хроническая обструктивная болезнь легких. Ядовитые смолы влияют и на внутренние стенки трахеи, пищевода, желудка и всего остального. У курящего человека рак органов дыхания и пищеварения развивается в несколько раз чаще, чем у некурящего.
Для женщин необратимыми последствиями табакокурения являются:
- Гормональные нарушения;
- Раннее старение, непривлекательный внешний вид — плохое состояние кожи, волос, ногтей и зубов;
- Трудности с зачатием ребенка;
- Проблемы с вынашиванием беременности;
- Рождение детей с серьезными патологиями;
- Рак легких и гортани.
Для поддержания здоровья и красоты самым правильным решением будет полный отказ от курения. Сложно, но возможно.
Пошаговая методика избавления от никотиновой зависимости от врача нарколога, психиатра Семена Криницкого:
- Попробую разобраться: почему я курю, сколько сигарет в день, одну или две пачки, сколько из них выкуриваю «на автомате».
- Буду контролировать свои привычки, разберусь, какие рутинные действия автоматически сопровождаются выкуриванием сигареты.
- Буду перекладывать сигареты вдалеке от зажигалки, чтобы вдруг не закурить «автоматически».
- Буду обходить стороной компании курящих и прокуренные помещения.
- Соберусь, и, наконец, назначу день полного отказа от курения — в выходные, например.
- Буду остерегаться ненужных стимулов закурить — алкоголь, кофе.
- Расскажу родным, их поддержка не помешает.
- Променяю сигареты на что-нибудь не менее приятное, но полезное, что поможет занять время, руки и рот.
- Буду больше бывать на открытом воздухе, например, начну бегать по утрам или гулять в парке по вечерам или запишусь в тренажерный зал.
- Первые дни после отказа от курения самые тяжелые. Приходится заглушать желание курить, для этого крайне важно от одной вредной привычки не перейти к другой.
Несколько советов, которые помогут не сорваться:
- Научитесь правильно и дробно питаться, есть больше фруктов и овощей, пить натуральные соки и воду.
- Больше проводите времени на свежем воздухе, занимайтесь спортом.
- Добавьте в свою жизнь больше положительных эмоций: путешествуйте, найдите себе интересное хобби или увлечение. Совместное времяпрепровождение с семьей, детьми — прекрасный способ отвлечься от проблем и повседневной суеты.
- Избегайте стрессов, научитесь управлять эмоциями.
При сильной тяге к курению всегда можно обратиться за помощью к врачу или психотерапевту.
Телефон помощи в отказе от курения — 8-843-272-34-62.
Материал подготовлен по заказу ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики»
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