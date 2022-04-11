Всемирный банк заявил, что экономика России сократится на 11,2% в 2022 году

Всемирный банк полагает, что из-за беспрецедентных санкций Запада российская экономика в 2022 году может снизиться на 11,2%. Об этом со ссылкой на прогноз сообщает ТАСС.

В финансовом институте также отметили, что совокупный ВВП европейских стран и Центральной Азии за этот же период упадет на 4,1%.

Причиной этого станут санкции Запада, введенные в связи с проведением спецоперации на Украине. Объявив о ее начале, Президент России Владимир Путин подчеркнул, что главная цель ВС РФ — защита мирного населения, подвергающегося агрессии со стороны киевского режима.