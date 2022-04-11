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Ру Тат
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Экономика
11 апреля 2022  01:24

Всемирный банк заявил, что экономика России сократится на 11,2% в 2022 году

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Всемирный банк полагает, что из-за беспрецедентных санкций Запада российская экономика в 2022 году может снизиться на 11,2%. Об этом со ссылкой на прогноз сообщает ТАСС.

В финансовом институте также отметили, что совокупный ВВП европейских стран и Центральной Азии за этот же период упадет на 4,1%.

Причиной этого станут санкции Запада, введенные в связи с проведением спецоперации на Украине. Объявив о ее начале, Президент России Владимир Путин подчеркнул, что главная цель ВС РФ — защита мирного населения, подвергающегося агрессии со стороны киевского режима.

#Всемирный банк #прогноз #экономика России
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