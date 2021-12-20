Всемирный банк перечислил четыре реальных риска для экономики России

На фоне коронавирусной инфекции существует четыре реальных риска для экономики России. Об этом со ссылкой на главного экономиста Всемирного банка по РФ Дэвида Найта сообщают «Ведомости».

«Я бы предложил сфокусироваться не на теоретических, а на реальных рисках для российской экономики. Их четыре — пандемия, инфляция, геополитика и зеленый переход. <...> Во-первых, угроза развития пандемии давит на экономику России сильнее, чем в ряде других стран. Прежде всего из-за сравнительно низких темпов вакцинации», — объяснил эксперт.

Он добавил, что Центробанк вводит своевременные меры для борьбы с инфляцией, однако «говорить о контроле за ростом цен довольно сложно». Прежде всего это связано с масштабами страны, на огромной территории которой сложнее оценить последствия, вызванные разрывом цепочки поставок.

В связи с этим Всемирный банк рассматривает вариант с внезапным скачком инфляции в 2022 году, заметил Найт.

По его словам, в такой ситуации Банк России будет вынужден ужесточить денежно-кредитную политику и повышать ставку.

Напомним, в пятницу Центробанк седьмой раз подряд поднял ключевую ставку. На этот раз она достигла 8,5% годовых.