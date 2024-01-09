news_header_bot_970_100
Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Всемирный банк ожидает роста российской экономики на 1,3% в этом году
Скопировать ссылку
Всемирный банк повысил прогноз, касающийся роста российской экономики в ближайшие годы. Так, в 2024 году показатель составит 1,3%, в 2025-м — 0,9%. Об этом со ссылкой на доклад сообщает РИА Новости.
В сравнении с предыдущим прогнозом в обоих случаях цифры повысились на 0,1 процентного пункта.
Подводя итог прошедшего года, Всемирный банк полагает, что экономика России показала рост на 2,6%.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2