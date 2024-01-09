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Экономика 9 января 2024 18:25

Всемирный банк ожидает роста российской экономики на 1,3% в этом году

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Всемирный банк повысил прогноз, касающийся роста российской экономики в ближайшие годы. Так, в 2024 году показатель составит 1,3%, в 2025-м — 0,9%. Об этом со ссылкой на доклад сообщает РИА Новости.

В сравнении с предыдущим прогнозом в обоих случаях цифры повысились на 0,1 процентного пункта.

Подводя итог прошедшего года, Всемирный банк полагает, что экономика России показала рост на 2,6%.

#Всемирный банк #экономика России
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