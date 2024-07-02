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Экономика 2 июля 2024 08:13

Всемирный банк назвал Россию страной с высоким уровнем доходов

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Россию назвали страной, в которой у населения высокий уровень дохода. Соответствующие данные опубликовал Всемирный банк (ВБ).

Согласно статистике, на каждого россиянина приходится 14,2 тыс. долларов валового дохода. Отметим, что ВБ называет государствами с высоким уровнем дохода те страны, где данный показатель равняется от 13,8 тыс. долларов, а у РФ этот «ориентир» на 2,9% больше.

По словам исполнительного директора ВБ от России Романа Маршавина, такой шаг со стороны Всемирного банка доказывает, что мировой институт признал успехи экономической политики властей РФ за последнее десять лет, несмотря на вводимые против нашей страны незаконные санкции (цитата по ТАСС).

В ВБ отметили, что на экономическую деятельность в России очень повлияла высокая активность в военной сфере в 2023-м, подъем в торговле (+6,8%), финансовом секторе (+8,7%) и строительстве (+6,6%). Как добавили специалисты банка, «эти факторы способствовали увеличению как реального ВВП (3,6%), так и номинального (10,9%)».

#Всемирный банк #Россия #доходы населения
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