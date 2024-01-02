Всемирный банк: Лидером по объему долгов перед Россией стала Беларусь

Беларусь стала лидером среди иностранных государств по объему долгов перед Россией. Задолженность соседней страны перед РФ к концу 2022 года достигла 8,24 млрд долларов. Это следует из данных Всемирного банка, которые изучил РБК.

В топ-5 должников, помимо Беларуси, вошли Бангладеш с 5,86 млрд долларов задолженности, Индия с 3,75 млрд, Египет с 1,82 млрд и Вьетнам с 1,39 млрд долларов.

Лишь немногим меньше размер задолженности у Афганистана, Йемена и Сербии — 1,2, 1,18 и 0,92 млрд долларов соответственно.

Всего же другие страны и их резиденты на конец 2022 года были должны России 28,9 млрд долларов. Эта сумма увеличилась на 2,3 млрд, отмечает Всемирный банк.