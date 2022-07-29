«Всемирные игры будущего» объявляют конкурс на развитие фиджитал-спорта в регионах России

Татарстанцы могут представить свои идеи, направленные на развитие фиджитал-спорта в республике и России, на конкурсе от «Всемирных игр будущего». Подать заявку для участия можно до 29 июля 2022 года.

Фиджитал — это жизнь современного человека, соединяющая в себе физическое и цифровое. Фиджитализация постепенно проникает во все сферы деятельности человека, включая спорт. Поэтому задача конкурса — объединить единомышленников и изучить их идеи развития спорта в родном регионе.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и презентовать свою идею.

Победитель станет известен до 17 августа. Лучшие проекты смогут возглавить развитие фиджитал-спорта в своем регионе при поддержке ООО «Всемирные игры будущего», включая последующее взаимодействие с Всероссийской федерацией фиджитал-спорта в качестве регионального отделения.