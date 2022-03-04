Всемирная Специальная Олимпиада перенесена из Казани

Всемирная зимняя специальная Олимпиада не состоится в Казани в 2023 году на фоне событий на Украине. Официальное заявление Special Olympics International цитируют «РИА-Новости».

«Мы больше не можем обеспечить эффективность Игр в Казани и безопасность наших спортсменов и общества. Эта отмена разрушительна для нас, для наших спортсменов в Украине, в России и по всему миру, которые годами готовились к соревнованиям. Мы благодарны людям в России и во всем мире, которые годами работали для того, чтобы эти Игры увенчались успехом, и пока они не состоятся, мы обязуемся продолжать работать с программой Специальной Олимпиады сейчас и в будущем», – говорится в заявлении организации.

Планировалось, что в Олимпиаде примут участие свыше 2 тысяч атлетов с ограниченными возможностями и юнифайд-партнеры из 107 стран.

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады — соревнование для людей с особенностями развития интеллекта. Игры являются неотъемлемой частью глобального движения Special Olympics (Специальная Олимпиада) и направлены на создание инклюзивного мира и социальную адаптацию людей с особенностями развития в России.