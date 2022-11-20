Всемирная организация татарских женщин «Ак калфак» провела совещание в Нижнекамске
В Нижнекамске накануне прошло выездное заседание всемирной общественной организации татарских женщин «Ак калфак», сообщает телеканал «НТР 24».
В мероприятии принял участие глава Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин.
«Отрадно, что есть люди, прививающие уважительное отношение к ближнему, семье, обычаям и родному языку — это очень важный вклад в воспитание нового поколения!» — заявил руководитель муниципалитета.
У делегатов была насыщенная программа. Они посетили достопримечательности Нижнекамского района, возложили цветы к памятнику Габдулле Тукаю, провели заседание в полилингвальном образовательном комплексе «Адымнар».
На этой встрече организация наградила особо отличившихся за вклад в сохранение и развитие татарской культуры и языка.
Фото: «НТР 24».