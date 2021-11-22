Всемирная неделя качества стала успешной для Татарстана

Совет организаторов Программы «100 лучших товаров России» подвел итоги одноименного конкурса 2021 года. Татарстан, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, подтвердил свое лидерство среди субъектов Российской Федерации.

По сравнению с 2020 годом на 30% выросло количество участников конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», проводимый в рамках Программы «100 лучших товаров России». На федеральный этап конкурса «100 лучших товаров России» было выдвинуто 156 претендентов, что на 50% больше, чем в предыдущем году. Звания лауреатов удостоено 51 наименование товаров и услуг.

Наряду с этим советом организаторов программы принято решение по награждению участников конкурса 2021 года высшими призами Программы «100 лучших товаров России».

Республика Татарстан получила наибольшее количество данных наград. Так, АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат» удостоен приза «Вкус качества». Предприятие производит более 80 наименований продукции под собственными брендами — «Очень важная корова», «Васькино счастье» и «Обнимама». Ежегодно вкладываются средства в модернизацию ферм, чтобы получать гарантированные объемы сырого молока. Это позволяет контролировать качество продукции, что гарантирует вкус и обеспечивает безопасность выпускаемой продукции.

Услуга «Обслуживание вызовов на дому силами автомобилей — партнеров «Яндекс. Такси» предоставляемая ГАУЗ «Городская поликлиника № 18» заслуженно была отмечена призом «Инновация — 2021». Это проект по поддержке тех, кто оказался в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса. В связи с увеличением нагрузки на медицинские организации города Казани по вызовам на дом в период распространения новой коронавирусной инфекции встал вопрос эффективного обслуживания этих вызовов. Медицинские организации увеличили количество врачей, которые выезжают по вызовам на дом каждый день, однако количество машин для транспортировки врачей не изменилось. Необходимо было решить проблему с недостатком транспорта. В связи с этим оперативно, за 1 неделю, был реализован данный проект (после совещания между исполкомом города и представителями «Яндекс.Такси»), впервые в Казани. Далее проект был масштабирован в 26 городах РФ (включая Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самару, Красноярск).

Приз «За успехи в импортозамещении» по праву получил ООО «Тепличный комбинат «Майский» — один из крупнейших комбинатов России. Одной из основных задач внутренней политики тепличного комбината «Майский» всегда остается комплексное импортозамещение всех ресурсов и материалов, используемых при производстве. Субстраты, удобрения, шмели, металлоконструкции, лампы, светильники, техника и многое другое, используемое в предприятии исключительно российского производства. Комбинат сохраняет многолетний курс на производство экологически чистой продукции и постоянно совершенствует процесс выращивания действительно безопасных и полезных овощей и ягод.

И наконец, ГБУ «Научный центр безопасности жизнедеятельности» получил призы «С заботой о детстве». Данный центр является единственным учреждением в России, которое не только на теоретико-методологическом уровне решает вопросы предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, но и проводит широкомасштабные внедрения результатов своей исследовательской деятельности.

Комментируя итоги федерального этапа конкурса «100 лучших товаров России», председатель республиканского оргкомитета конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» директор ФБУ «ЦСМ Татарстан» Фарид Туктаров отметил, что трудно отстоять лидерство, чем его завоевать. Эта высокая оценка обязывает нас работать еще лучше в сфере конкурентоспособности, качества и безопасности татарстанских товаров и услуг.