Всемирная ассоциация олимпийцев призвала отменить отстранения российских спортсменов

Всемирная ассоциация олимпийцев (WOA) раскритиковала решение Международного олимпийского комитета отстранить российских спортсменов от международных соревнований.

Исполнительный комитет организации призвал уважать основные принципы в Олимпийской хартии, по которым нельзя отбирать право спортсменов на участие в спортивных соревнованиях.

«Исполнительный комитет WOA понимает и уважает рекомендацию МОК. Тем не менее, WOA твердо убеждена, что решения о том, участвовать в соревнованиях или нет, должны приниматься каждым спортсменом отдельно и должны основываться на фундаментальных принципах Олимпийской хартии», – говорится в сообщении WOA.