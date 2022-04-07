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Спорт
7 апреля 2022  11:40
Артур Халилуллов

Всемирная ассоциация олимпийцев призвала отменить отстранения российских спортсменов

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Всемирная ассоциация олимпийцев (WOA) раскритиковала решение Международного олимпийского комитета отстранить российских спортсменов от международных соревнований.

Исполнительный комитет организации призвал уважать основные принципы в Олимпийской хартии, по которым нельзя отбирать право спортсменов на участие в спортивных соревнованиях.

«Исполнительный комитет WOA понимает и уважает рекомендацию МОК. Тем не менее, WOA твердо убеждена, что решения о том, участвовать в соревнованиях или нет, должны приниматься каждым спортсменом отдельно и должны основываться на фундаментальных принципах Олимпийской хартии», – говорится в сообщении WOA.

#Олимпийские игры #санкции Запада #мок
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