Всемирная акция «Татарча диктант» пройдет с 8 по 10 ноября

Всемирная акция по проверке грамотности на татарском языке «Татарча диктант» пройдет с 8 по 10 ноября. На телеканалах «ТНВ Татарстан» и «ТНВ Планета» в 11.00 состоится эфир для тех, кто будет писать диктант дистанционно.

«Мы очень хотели провести акцию в 10.00, однако сейчас согласия в этом вопросе нет. Начнем в 11.00, но на нашем сайте мы постараемся запустить трансляцию в 10.00. У нас очень много участников по телевизору — пишут на бумаге и отправляют по электронной почте. Для них телевизионный эфир начнется в 11.00», — рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» председатель Форума татарской молодежи Райнур Хасанов.

Для участников диктанта подготовлено три уровня текста. Для Татарстана и Башкортостана — сложный вариант с отрывком из романа Шарифа Камала «Матур туганда». Для прочих регионов России — средний вариант с отрывком из повести Гумера Башира «Туган ягым — яшел бишек». Для участников из зарубежья — легкий отрывок из повести Мирсая Амира «Агыйдел».

В этом году впервые диктант можно будет писать латиницей. Для соотечественников, проживающих за границей, отрывок из рассказа «Агыйдел» был адаптирован для записи латинским алфавитом.

В Казани основной площадкой для участия в акции станет Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ, где будет доступно около 300 мест. Там же будет организована выставка, посвященная Шарифу Камалу.

В прошлом году акция прошла в 31 стране, охватив более 5 тыс. площадок. Онлайн диктант написало около 31 тыс. человек, свыше миллиона приняли участие в диктанте очно.

В Казани грамотность текстов проверят специалисты из ИФМК, а тексты из других пунктов — местные организаторы. На проверку им будет дан один месяц. В этом году критерии оценки смягчены: одна ошибка — всё еще оценка «пять». Тем не менее и безошибочные работы отметят. Для них предусмотрена специальная отметка «пять с плюсом».

Организаторами акции выступают Всемирный форум татарской молодежи, Всемирный конгресс татар, Министерство по делам молодежи РТ, Казанский федеральный университет, Национальный музей РТ, Музей истории татарской литературы и мемориальная квартира Шарифа Камала, ТРК «Новый век».

Организаторам точек необходимо зарегистрироваться на сайте, указав свое место проведения. Участники, пишущие диктант онлайн, также должны зарегистрироваться. Для пишущих диктант на бумаге регистрация не требуется.

Акция направлена на объединение любителей татарского языка, повышение интереса к грамотному письму и знанию литературного татарского языка. Принять участие в диктанте может каждый.