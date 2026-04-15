Всемирная акция «Татарча диктант» пройдет с 24 по 26 апреля

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Во всем мире с 24 по 26 апреля состоится Всемирная образовательная акция «Татарча диктант», направленная на проверку уровня грамотности на татарском языке и популяризацию родного языка, сообщили в Министерстве культуры РТ.

Мероприятие объединяет школьников, студентов, учителей, ученых, деятелей культуры, журналистов, а также представителей других национальностей, изучающих татарский язык. Акция носит добровольный и бесплатный характер. Участвовать может каждый независимо от возраста, пола, образования и профессии.

В этом году акция состоится в одиннадцатый раз и будет посвящена 140-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Его творчество оказало огромное влияние на развитие татарского языка, литературы и национального самосознания народа.

Проект реализуется в соответствии с государственной программой РТ «Сохранение национальной идентичности татарского народа» и направлен на сохранение и развитие родного языка, культуры и традиций.

Впервые акция была проведена в 2016 году по инициативе Всемирного форума татарской молодежи и креативных татарских активистов. Если в первые годы она проходила только в Татарстане и нескольких регионах, то сегодня акция объединяет татар, проживающих в 26 странах и 73 регионах России.

Акция предусматривает участие на трех уровнях: начальном, среднем и продвинутом. Такая структура позволяет каждому участнику пройти испытание, соответствующее его уровню владения языком.

Мероприятие проводится в двух форматах: офлайн – на специально организованных площадках (в школах, университетах, культурных центрах, библиотеках) и онлайн – через официальный сайт diktant.tatar. Трансляция диктанта будет вестись на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета», а также на официальном сайте акции.

Организаторами акции выступают Всемирный конгресс татар, Всемирный форум татарской молодежи, Министерство по делам молодежи РТ, Казанский федеральный университет, телерадиокомпания «Яңа гасыр». Среди партнеров –Министерство образования и науки РТ и Министерство культуры РТ.