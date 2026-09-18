«Всем злюкам — большой привет!»: Плющенко-старший и младший ответили критикам

Фото: соцсети Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и его сын Александр Плющенко вышли на связь с болельщиками после короткой программы на этапе юниорской серии Гран-при ISU в Анкаре.

Поводом для обращения стало 16-е место 16-летнего фигуриста, набравшего 57,12 балла, — но ни сам спортсмен, ни его легендарный отец не собираются вешать нос.

В видео, опубликованном в соцсетях Плющенко-старшего, отец и сын предстали перед подписчиками во время прогулки.

Несмотря на выходной день, у Александра запланирована тренировка — и именно с нее начался разговор о поддержке и критике.

Евгений Плющенко: «Дорогие друзья, всем привет! Мы идём на прогулку перед тренировкой. Сегодня у нас выходной, но у нас сегодня тренировка. Друзья мои, хочу поблагодарить всех наших болельщиков за поддержку».

Александр Плющенко: «Всем спасибо за поддержку!»

Однако нашлось место и для тех, кто предпочитает критиковать. Плющенко-старший не стал обходить их вниманием — и сделал это с присущей ему иронией.

Евгений Плющенко: «Ну и, конечно же, всем злюкам — большой привет».

Александр Плющенко: «Да, злюкам всем привет».

Евгений Плющенко: «Злюкам всем привет. Вот я вам хочу сказать честно, что катастрофы никакой нет».

Александр Плющенко: «Да, нет никакой катастрофы».

По словам Евгения, неудача на одном из прыжков — не повод для паники. Он подчеркнул, что для его сына это только начало большого пути.

Евгений Плющенко: «То, что не получился один прыжок, — это не страшно, бывает. Но у нас, как говорится, вся жизнь впереди. Мы только начинаем».

Александр Плющенко: «Завтра смотрите, болейте, буду завтра стараться».

Евгений Плющенко: «Конечно, будем стараться показать свое хорошее катание и результат. Всех любим и целуем!»