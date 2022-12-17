«Всем селом рады»: еще один выпускник Казанского танкового училища стал Героем России

Расул Кашапов из Башкортостана удостоился звания Героя России за проявленное им мужество в ходе специальной военной операции на Украине. О герое корреспонденту «Татар-информа» рассказали его родители, учителя, односельчане.

Расул Кашапов удостоен звания Героя России за военный подвиг в ходе специальной военной операции Фото: askino.bashkortostan.ru

Старший лейтенант Расул Кашапов – уроженец села Кубиязы Аскинского района Республики Башкортостан. О присуждении Кашапову звания Героя России сообщила администрация главы Башкортостана, передает портал «Республика Башкортостан».

В 2020 году Расул Кашапов окончил танковое училище в Казани. С февраля 2022 года участвует в специальной военной операции. Он – командир танкового взвода.

В Министерстве обороны РФ рассказали о героизме бойца. Танковый взвод под руководством старшего лейтенанта Расула Кашапова выполнял задачу по обороне одного из населенных пунктов в зоне СВО. В ходе наступления украинских войск взвод Кашапова открыл огонь и вынудил противника отступить.

«Благодаря решительным и самоотверженным действиям командира танкового взвода, а также профессионализму и мастерству его подчиненных удалось не подпустить противника, заставить его отступить и сохранить населенный пункт», – говорится в сообщении.

Глава администрации Аскинского района Динис Юсупов посетил семью Расула Кашапова. Об этом сообщается на официальном сайте района.

Глава района выразил благодарность отцу Анасу Разгатовичу и матери Зимфире Фларитовне за достойное воспитание сына. Он отметил, что Расул является примером для подрастающего поколения. Руководитель района пожелал здоровья бойцу и его родным и скорого возвращения героя на родину, к своей семье и родителям.

«Слова благодарности также донесли уфимские гости, представители Всемирного курултая башкир: председатель комиссии по вопросам истории башкирского народа Нурислан Калмантаев, член исполнительного комитета детского журнала “Акбузат” Лариса Абдуллина, сотрудник аппарата Винарис Абдуллин», – говорится в сообщении.

Глава района выразил благодарность отцу Анасу Разгатовичу и матери Зимфире Фларитовне за достойное воспитание сына Фото: askino.bashkortostan.ru

«Деревенские – работящие, нигде не пропадут»

Соседка Гелюза апа тепло отзывается о Расуле – он вырос у нее на глазах и с самых малых лет показывал себя только с хорошей стороны.

«Расул родился вторым ребенком в семье. Тогда еще школа наша работала в полную силу, много было кружков, секций. Он и на танцы ходил, и спортом занимался. Очень воспитанный, послушный. И семья у них благополучная, порядочная. В деревне дети растут работящие и потом в жизни крепко стоят на ногах, нигде не пропадут», – уверена Гелюза апа.

Зимфира и Анас Кашаповы вырастили двоих детей. Расул их младший сын. Родители героя – люди скромные, хвалить собственного ребенка перед посторонними для них непривычно. Поэтому от вопросов о сыне Зимфира апа немного растерялась.

«С самого младшего возраста он очень активно занимался спортом. Изучал основы ислама в медресе. Желание связать свою жизнь с военной службой тоже идет с детства. Мы никогда не возражали ему. После окончания школы поехал в танковое училище в Казани, но не поступил. Он не отказался от намерения, упорно занимался и поехал снова в следующем году и смог поступить. Окончил танковое училище», – рассказала мама бойца.

Родители героя – люди скромные, хвалить собственного ребенка перед посторонними для них непривычно Фото: askino.bashkortostan.ru

В ноябре Расулу исполнилось 25 лет. В 2020 году после училища его направили на китайскую границу. С семьей боец виделся во время редких отпусков. Расул Кашапов женат. С женой Алиной у них полуторагодовалый сын. Они сейчас проживают в Уфе.

«В последнее время сын не может часто связываться с нами. Он всегда говорит “всё хорошо”, никогда не жалуется. Последний раз с Украины в отпуск приезжал в мае. О награждении нашего сына званием Героя России узнали из газет, телевизора. Потом приехали глава района, глава сельсовета, поздравили», – говорит Зимфира ханум.

Связаться с женой Расуля Алиной нам не удалось, поскольку она не общается с журналистами.

«Гордимся всем селом»

Первая учительница Расула Кашапова – учительница начальных классов сельской школы Альмира Нурисламова от имени жителей всего села Кубиязы выразила гордость и радость от заслуженной награды односельчанина.

«Очень позитивный, живой мальчик. Такой открытый, веселый, обаятельный. Участвовал во всех мероприятиях. Отлично танцевал, на сцене двигался легко, свободно. Уважительно относился к старшим.

Всем нашим селом очень рады, что Расул удостоился столь высокой награды – звания Героя России. Это гордость для нас иметь такого односельчанина. Это так и должно было быть, я этому и не удивилась. С малых лет он такой сообразительный, шустрый. Даже осанка, походка у него с малых лет были как у военных. Рядом с ним легко, хорошо. Бывают же такое дети – умеют располагать к себе», – говорит педагог.

Расул в первом ряду, посередине. Справа Рафига Хасанова, слева Альмира Нурисламова Фото: из личного архива Рафиги Хасановой

Жительница села Рафига Хасанова – классный руководитель Расула Кашапова с 5 по 11 класс.

«Я также преподавала в его классе математику, информатику. Расул был очень старательным, всегда готовым помочь. Приветливый, здоровался с улыбкой всегда. В 2015 году окончил школу с хорошими баллами и поступил в филиал Башкирского государственного университета в Бирске. Он с детства мечтал стать военным. Через год уехал учиться в Казанское танковое училище. В школе в спортивных соревнованиях везде был первым – в беге, прыжках, лыжных гонках постоянно побеждал в районных соревнованиях. Был солистом танцевального ансамбля «Энҗе».

Мы очень дружные, он и сейчас, приезжая в отпуск, старается навестить, узнать, как у меня дела.

Жители нашего дела почитают религиозные традиции. Расул с детства с мамой ходил в мечеть, совершал намаз. Пусть Всевышний одарит его своей милостью. Очень им гордимся», – рассказала учительница Расула Кашапова.

Автор: Лейсан Рахматуллина, intertat.tatar; перевод с татарского

Фото на анонсе: heroes-russia.ru