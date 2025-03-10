«Всем, кто обращался, оказали помощь»: как работает в Лисичанске центр занятости

Нужна ли служба занятости в прифронтовом города, где не осталось промышленных предприятий, где нет и половины населения в сравнении с прежними временами?





Центр занятости Лисичанска старается помочь каждому

Фото предоставлено Юлией Черепниной

Несомненно, ответ будет утвердительным. Следующий вопрос скорее риторический: легко ли людям, выполняющим эту работу, справляться в реалиях Лисичанска? Ответ «нет» подразумевается. И последний вопрос: что говорят эти люди о своей работе? Жалуются, ворчат, сетуют?.. А вот и не угадали. Они говорят: «Как интересно!»

И все это – истинная правда о работе директора территориального отделения Республиканского центра занятости в городе Лисичанске Галины Седовой и ее коллег. Они со скромной гордостью констатируют: результаты их работы не хуже, чем у коллег в благополучных городах. Да, проблем хватает. Но как же далеко они ушли от первых шагов службы в едва освобожденном Лисичанске!

Не покидавшие город помнят эти шаги: 14-я школа, ставшая центром цивилизации, много столов в вестибюле и женщины с тетрадочками, пытающиеся как-то систематизировать нарушенную войной жизнь. Одна из тетрадок предназначалась для записи горожан, оставшихся без работы…

Потом городской центр занятости был создан официально. Начинали четыре человека. Трое из прежнего состава, то есть из профессионалов: в том числе сама Галина Седова и ее заместитель Ольга Сахно. А клиенты пошли сразу, и надо было справляться. Ведь промышленных предприятий в городе не осталось. Изо всех сил старались помочь каждому. Заодно и свой коллектив заново сформировали.

«Все обратившиеся трудоустроены, налажен контакт с работодателями» Фото: rcz-lnr.ru

Учились в процессе работы

«Учились в процессе работы, – вспоминает Галина Леонидовна. – Да мы все тогда учились работать по новому законодательству, все было абсолютно новое, и учимся дальше. С утра до девяти вечера сидели, генератору дадим часик отдохнуть и опять включаем. Холодно, буржуйкой отапливались, но все равно было здорово, потому что интересно – учиться всегда интересно. По сто человек принимали в день. Прошли мы тогда проверку на прочность, на выживание. В преодолении бытовых трудностей нам помогали шефы – Республика Татарстан, при их участии обустраивались в нашем нынешнем помещении. Главным было желание работать и учиться, а учатся в таких условиях быстро. Да, трудностей хватало, но было настолько интересно, что вечером даже не помнили, поели мы за день или нет. Настолько нравилось, что остальное не имело значения. И коллектив хороший сложился. Текучки у нас нет, практически все, кто сейчас работает, устроились в 2022-м. И, несмотря ни на что, когда мы в конце года все дела повезли в Луганск, там были удивлены нашими результатами, к нам претензий не было».

И было чему удивиться: в делах полный порядок, все обратившиеся трудоустроены, налажен контакт с работодателями. Продолжали лисичане в том же духе. По показателям по общественным работам превзошли даже многие другие города.

А поучаствовать в республиканской программе субсидирования работодателей, участвующих в организации общественных работ для клиентов службы занятости, было не так просто. Сначала нужно было проинформировать работодателей об этом проекте, чтобы они подали заявки на конкурс. Потом от прошедших конкурс получить информацию о рабочих местах, подобрать на них людей, направить… И все это при отсутствии связи и интернета. Тем не менее трудоустроили 16 человек на трех предприятиях.

«Да, мы работаем в прифронтовом городе, но все равно есть востребованные вакансии» Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

«К нам зашло много строительных фирм, они нуждаются в работниках»

Работа без связи и интернета и сейчас остается основной проблемой, отмечает Галина Седова.

«Но мы находим способы преодолевать сложности, – уточняет она. – Конечно, когда все наладится, мы сможем работать намного эффективнее. Однако и сейчас показатели по прошлому году у нас не хуже, чем в других городах. Мы все равно все делаем и выполняем. Люди обращаются к нам постоянно. Да, мы работаем в прифронтовом городе, но все равно есть востребованные вакансии. К нам зашло много строительных фирм, они нуждаются в работниках. Есть муниципальные учреждения, которым тоже нужны люди. У нас больше 30 предприятий и организаций, в которых есть вакансии, сейчас 132 вакансии. Всем, кто обращался, оказали помощь.

Помимо собственно трудоустройства Лисичанский центр занятости справляется и с другими своими обязанностями. И делает это дружный коллектив буквально по принципу, сформулированному Жванецким: «А мы и невзирая!»

Обучение профессиям – да, работают в этом направлении, в нацпроекте «Демография» в прошлом году участвовали. Курсы организовали – даже не онлайн, очные. Приезжал преподаватель, и 20 руководителей учреждений и предприятий прошли обучение по охране труда, сдали экзамен, получили все подтверждающие документы. И было, вспоминают, очень здорово: интересные лекции, много полезной информации.

Дистанционно обучали и бухгалтеров, и кадровиков, и специалистов по охране труда.

«Психолога себе для центра обучили, – рассказывает Галина Леонидовна. – Очень серьезное обучение. 256 часов без отрыва. Теперь она работает в отделе профориентации, занимается курсами, работает со школьниками, ездит по предприятиям. Хороший психолог, ей это интересно. В нашем городе желающих обучаться много».

Профориентацией в школах они тоже занимаются, со всеми восемью школами, что есть сейчас в городе, тесно сотрудничают, помогают детворе решить важнейший вопрос, кем быть. И стараются делать это так, чтобы ребятам было интересно. Вот конкурс рисунков проходил: чтобы юные участники почувствовали, что это настоящий конкурс, повесили рисунки в центре занятости, поставили ящичек для голосования, – и все, кто заходил, отдавали свои голоса понравившимся рисункам. Вот только выбрать было трудно, потому что, говорит директор, «детки такие красивые рисунки нарисовали, просто не передать». Конечно, победителей наградили. А впереди еще марафон профессий, фотоконкурс «Рабочие будни моих родителей» – и познание, и творчество.

Галина Седова отмечает, что работа без связи и интернета и сейчас остается основной проблемой Фото предоставлено Юлией Черепниной

Радость от возможности помогать

Идя в ногу с коллегами из других городов, лисичанские работники центра занятости в ноябре прошлого года открыли женский клуб – и это начинание тоже пользуется большим успехом. Правда, для первого заседания пришлось попроситься в музыкальную школу: в своем помещении тесно. Это, кстати, нередко создает препятствия: нужен небольшой зал, где можно будет проводить семинары, заседания клуба, встречи с работодателями и другие мероприятия. Сейчас пока стараются такое проводить «на выезде» или с участием очень ограниченного числа людей.

Но и в гостях дебют женского клуба прошел отлично.

«Так интересно было, никто не хотел уходить, – улыбается Галина Леонидовна. – Мы пригласили все службы, они рассказали о своей работе. А еще представили хобби – развернули выставку картин, алмазной вышивки и другого. У нас есть что показать: вот все стены центра в наших картинах! – А еще на заседаниях клуба проходят тренинги, разгрузка, тесты – узнаем о себе много нового… Здесь есть развитие постоянное, все время осваиваем новое».

Нет уныния в этих скромных стенах, где научились с азартом преодолевать препятствия и радоваться всему, что приносит новый день, ведь главное, что он наступает.

Материал подготовлен Юлией Черепниной