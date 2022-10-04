«Это вызывает доверие»: как аферисты в Татарстане «сертифицируют» добропорядочный бизнес

Предприниматели Татарстана пожаловались в центр «Бизнес против коррупции» на схему, схожую с мошеннической. Для участия в тендерах якобы для крупных корпораций у бизнесменов требуют сертификаты. Но после покупки документов организаторы «торгов» бесследно исчезают. В тонкостях аферы разбирался корреспондент «Татар-информа».

Представители малого и среднего бизнеса пожаловались в центр «Бизнес против коррупции» на лжесертификатчиков, действующих в Татарстане Фото: пресс-служба Уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей

«Через какое-то время сообщили, что мы выиграли торги»

Коллективное обращение о лжесертификатчиках, действующих в Татарстане, подали представители малого и среднего бизнеса в Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции». Выявить схему помогли активисты реготделения Общероссийского народного фронта в республике.

Суть в следующем: представляясь сотрудниками таких крупных российских госкорпораций, как «Газпром», РЖД, «Трансконтейнер», и других, некие лица предлагают предпринимателям принять участие в закрытых и крайне выгодных торгах. Получив от бизнесменов необходимую информацию, их объявляют победителями. Дело остается за малым: для подписания договора необходим сертификат добросовестного, безопасного и тому подобное поставщика. После того как компания - «победитель торгов» покупает требуемую бумагу за 50-70 тыс. рублей, так называемые организаторы аукциона перестают выходить на связь.

О том, как его обвели вокруг пальца лжесертификатчики, сегодня рассказал на заседании общественного совета Центра общественных процедур казанский бизнесмен Дмитрий Перепеченов. С ним неприятная ситуация произошла еще в 2019 году. Для него это был обыкновенный тендер, каких проходит очень много: «Нам позвонили в офис и предложили поучаствовать в аукционе на поставку сплит-систем». На тот момент фирму спикера нельзя было назвать новичком: за плечами был опыт участия во всевозможных аукционах.

Вот и на этот раз отказываться от участия они не стали. Позже Дмитрий сообщил «Татар-информу», что стоимость госконтракта была в районе 1 млн рублей. «На нем мы могли заработать порядка 300 тысяч рублей. Это нормальная цифра: порядка 20%, — рассказывает он. — Нас даже не попросили представить пакет документов: только коммерческое предложение. А через какое-то время сообщили, что мы выиграли торги: «Молодцы! Давайте заключать договор».

Бизнесмен не скрывает, что обрадовался такому исходу. Отправил необходимые документы адресату. Список был выслан заранее. Среди прочих бумаг в нем был назван и сертификат о вхождении в реестр добросовестных поставщиков. Предприниматель сообщил, что такого сертификата у них нет: «Что делать?» В ответ ему посоветовали поискать информацию в интернете. «То есть никакого навязывания конкретных фирм не было», — подчеркивает он.

После того как сотрудники Перепеченова вбили название документа «один в один» в поисковик, появились ссылки на 3-4 организации. Всем им они отправили запросы. Оказалось, что требуемый документ обойдется в 50 тысяч рублей. Казанская компания не стала медлить. К тому же на тот момент в фирме Перепеченова наблюдалось некое угасание деятельности: уже была в разгаре пандемия. «Заключили договор, оплатили, получили сертификат, отправили будущему заказчику», — вспоминает Дмитрий.

Какое-то время их кормили обещаниями: «Скоро все проведем. Договор находится на рассмотрении у руководства». Но через неделю-две «заказчик торгов» исчез.

Дмитрий Перепеченов рассказал о неприятной ситуации, которая произошла с его компанией еще в 2019 году Фото: пресс-служба Уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей

«Казалось бы, никто не диктует, в какую сертифицирующую организацию обратиться»

«Кто-то представляет дело так, что в сети лжесертификатчиков попадают наивные предприниматели. На самом деле, в такой ситуации может оказаться любой», — замечает Дмитрий Перепеченов. Уже позже он узнал, что таких облапошенных достаточно много. Бизнесмен общался с «друзьями по несчастью». На что они обратили внимание и к каким выводам пришли?

Заказчик позиционирует себя как крупную организацию. И, казалось бы, никто не диктует, в какую сертифицирующую организацию обратиться. Ты сам ее выбираешь. Это и притупляет бдительность. Поиск сертифицирующей организации с помощью конкретного набора фраз выводит в Интернете на пособников лжесертификатчиков. «Думаю, что это аффилированные структуры», — предполагает казанец.

А еще Дмитрий запомнил ключевую фразу «заказчика торгов»: «По поручению правительства мы занимаемся поддержкой малого предпринимательства, поэтому вынуждены организовывать для них аукционы». Мол, поэтому в вашу фирму и обратились. «Это вызывает такое доверие!» — говорит он.

Таким «бизнесом» уже как минимум 6 лет «обрабатывают» компании и предпринимателей по всей России Фото: пресс-служба Уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей

Схема жива и в 2022-м

Член оперативного штаба ОНФ Владимир Алексеев, выступивший в роли эксперта, сообщил, что упомянутая схема жива до сих пор: ее активно использовали и в этом году.

Он говорит, что изначально сама идея добровольной сертификации законна, просто ее взяли на вооружение аферисты. Есть разные варианты обмана. Но суть их одна: предприниматели получают предложение о предстоящей закупке. Все взаимодействие в большинстве случаев ведется по электронной почте. После того как они направляют коммерческое предложение, им сообщают о выигрыше торгов. Тут-то и выясняется, что помимо уже известного пакета документов, нужно предоставить определенный сертификат. Реготделению ОНФ известны как минимум четыре варианта подобного «документа». Его стоимость варьируется от 30 до 70 тысяч рублей.

Алексеев отметил, что эти сертификаты официально зарегистрированы на сайте Росстандарта и имеют силу и «это тоже в том числе вызывает у покупателей доверие». «Это особенности добровольной сертификации. Предприниматели и ИП могут создать какую угодно систему сертификации. Росстандарт ее зарегистрирует. Но никакого государственного контроля за ней он не ведет. Это все зона ответственности самих фирм», — поясняет эксперт.

Но главное, как подчернул Алексеев, что федеральные законы, которые регулируют закупки госкомпаний и муниципальных учреждений, не предусматривают предоставление таких сертификатов. Речь о 44-ФЗ и 223-ФЗ. Более того, с точки зрения федеральной антимонопольной службы это уже признаки ограничения конкуренции.

Например, сертификат реестра добросовестных поставщиков выдавала организация, имеющая большой оборот средств (еще одно свидетельство в пользу того, что обманутых таким образом предпринимателей по всей стране немало, – прим. Т-и), которая была ликвидирована в прошлом году.

Алексеев тоже считает, что все это взаимосвязанные компании. На их сайтах размещается недостоверная информация о том, что такие сертификаты для государственных и муниципальных закупок обязательны. Хотя в действительности законом это запрещено. Тем не менее таким «бизнесом» уже как минимум 6 лет «обрабатывают» компании и предпринимателей по всей России.

Он напомнил предпринимателям, что даже если закупка закрытая, все данные о ней должны быть размещены на сайте Единой информационной системы.