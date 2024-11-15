«Всем детям России будут измерять холестерин по опыту РТ»: В ДРКБ прошел круглый стол

В Детской республиканской клинической больнице Татарстана состоялся круглый стол под названием «Детское сердце – редкое сердце. Пути повышения качества оказания медицинской помощи». Участники мероприятия, среди которых были специалисты из Татарстана и Москвы, обсудили вопросы лечения тяжелых неизлечимых заболеваний в области детской кардиологии.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Сегодняшнее мероприятие – первое из серии круглых столов, которые пройдут по всем федеральным округам Российской Федерации. Мы признательны Татарстану, руководству здравоохранения республики и клиники, в которой мы находимся», – отметила Анастасия Татарникова, председатель правления АНО «Центр экспертной помощи по вопросам, связанным с редкими заболеваниями, "Дом Редких"».

Главный детский кардиолог Минздрава РТ и ПФО, заведующая кафедрой госпитальной педиатрии КГМУ Динара Садыкова в беседе с агентством подчеркнула, что болезни сердца представляют серьезную угрозу для здоровья.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Когда родители слышат, что у ребенка редкое орфанное заболевание, они думают, что это приговор. Но сейчас медицина развивается семимильными шагами, особенно в детской кардиологии. Возникают новые лекарственные препараты, терапевтические и хирургические подходы. Это уже не приговор для ребенка, а шанс качественно жить», – отметила врач.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Одним из таких заболеваний является легочная артериальная гипертензия, в Татарстане 26 маленьких пациентов с этой патологией. И все эти ребята обеспечены дорогостоящим лечением. Взрослых с легочной артериальной гипертензией в Татарстане порядка 120 человек.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«В Татарстане много инициативных вещей, которые внедряют наши коллеги. Это, например, запись электрокардиограммы новорожденных детей, измерение холестерина у детей. Совсем недавно поддержали предложение Ассоциации детских кардиологов России о том, что измерение количества холестерина будет включено в диспансеризацию всего детского населения после 10 лет. Инициатива растет, и она была поддержана, мы благодарим наших коллег за проведенную работу», – рассказал заведующий отделом детской кардиологии московского института Вельтищева, президент Ассоциации детских кардиологов России Игорь Ковалёв.