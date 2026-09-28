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Общество 28 сентября 2026 13:34

«Вселяет уверенность в будущем»: Терентьев оценил послание Раиса Татарстана

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Послание Раиса Татарстана Госсовету РТ отличается мобилизующим характером. Об этом сообщил сегодня «Татар-информу» председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев.

«В самом начале прозвучало то, что непременным приоритетом является поддержка участников СВО и их семей. Это актуально на сегодняшний день. Несмотря на вызовы, послание отражает уверенное, поступательное развитие республики, вселяет уверенность в будущем», – сказал он.

Терентьев также отметил, что в центре внимания по-прежнему находятся качество и комфорт жизни, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. В выступлении Раиса РТ Рустама Минниханова достаточно внимания было уделено межнациональному и межрелигиозному миру – это базовая ценность, подчеркнул собеседник «Татар-информа».

#ПосланиеМинниханова2026
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