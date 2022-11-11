«Всего один полип увеличивает риск развития рака на 20%»: онколог об опухолях кишечника

Колоректальный рак – один из самых распространенных в Татарстане. На Неделе профилактики рака в России «Татар-информ» обратился за ответами на вопросы о том, как доброкачественные полипы кишечника становятся причиной развития рака, кто находится в зоне риска и почему необходимо регулярно проходить колоноскопию, к онкологу РКОД Ильнуру Шакирову.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Второй вид рака по распространенности среди татарстанцев

Колоректальный рак – это общее название для злокачественных опухолей, возникающих в толстом кишечнике и прямой кишке.

По данным Республиканского онкодиспансера, в Татарстане в 2021 году этот вид рака стал вторым по распространенности – 13% от общего числа онкологий.

Врач-онколог Республиканского клинического онкологического диспансера Ильнур Шакиров объяснил, что колоректальный рак развивается из-за перерождения и неконтролируемого роста некоторых клеток кишечника, впоследствии и появляется злокачественная опухоль.

Опухоли толстой и прямой кишки похожи не только по своей анатомии, но и имеют схожесть причин развития и похожую противоопухолевую терапию.

Колоректальный рак развивается из-за перерождения и неконтролируемого роста некоторых клеток кишечника, впоследствии и появляется злокачественная опухоль Фото: ru.freepik.com

Полипы, питание и наследственность: почему развивается рак

Врач объяснил, что колоректальный рак может возникнуть из-за долго растущих ворсинчатых полипов – это небольшие доброкачественные образования, появляющиеся на стенках кишечника. Онколог подчеркнул, что крайне важно их вовремя удалить, обнаружить полипы можно на колоноскопии.

«Несколько полипов или даже один увеличивают риск рака до 20%, болезнь Крона и другие язвенные поражения слизистой могут завершиться раком у каждого 20–25-го пациента», – рассказал врач.

К сожалению, не исключено и развитие злокачественного процесса сразу на нескольких участках слизистой кишечника.

По словам Ильнура Шакирова, новообразования возникают в местах физиологической задержки каловых масс, именно поэтому особое внимание надо уделять питанию.

Доктор объяснил, что наследственный колоректальный рак – большая редкость, едва ли у каждого двадцатого больного можно проследить семейную заболеваемость. Однако этот вид рака возникает у людей довольно рано.

Специалисты предполагают, что на развитие колоректального рака негативно влияет алкоголь, причем опасен не определенный напиток, а общий объем употребления этилового спирта.

К факторам риска также относят курение, низкую физическую активность, ожирение, сахарный диабет и хроническое воспаление слизистой кишечника при язвенном колите.

По словам врачей, «золотой стандарт» диагностики колоректального рака – это колоноскопия Фото: пресс-служба РКОД

Колоноскопия, или «золотой стандарт» защиты от рака

То, что любой рак поддается лечению на ранней стадии, сегодня известный факт. Но именно на ранних стадиях симптомов у заболевания нет. По словам врачей, «золотой стандарт» диагностики колоректального рака – это колоноскопия. Благодаря этому исследованию рак или полип можно обнаружить вовремя и сразу приступить к терапии.

Благодаря этой процедуре выявляются любые патологии кишечника – прямо во время обследования можно взять материал для дальнейшего изучения. Например, проверить, злокачественное образование или нет.

«Осматривается вся кишечная трубка – тотально. Если колоноскопия невозможна, прибегают к ирригоскопии – это рентгеноскопия с введением контраста в кишку – или к современной КТ-колонографии. МРТ малого таза обязательно выполняется при прямокишечном раке, МРТ или КТ брюшной полости выявит все внекишечные проявления болезни. Комплексное обследование – эндоскопия с одновременным УЗИ позволит понять степень поражения кишечной стенки», – поделился врач-онколог Республиканского клинического онкологического диспансера Ильнур Шакиров.

А при подозрениях на метастазы в брюшной полости врачи выполняют лапароскопию.

Доктор напоминает, что необходимо быть внимательным к себе – обращать внимание на косвенные признаки, которые могут указывать на заболевание. Это любые изменения стула, длящиеся дольше нескольких дней, а также примеси в кале крови, гноя или слизи; кишечная непроходимость и нарушение общего самочувствия, слабость или анемия.

Благодаря колоноскопии выявляются любые патологии кишечника – прямо во время обследования можно взять материал для дальнейшего изучения Фото: пресс-служба РКОД

Куда идут метастазы при колоректальном раке?

Особая опасность при развитии рака – это появление метастазов, они появляются на третьей и четвертой стадиях заболевания, на этом этапе лечиться уже намного сложнее. По словам онколога, такие новообразования чаще всего сначала метастазируют в окружающие лимфатические узлы. Уже по лимфатическим сосудам раковые клетки могут добраться до надключичной области.

На поздних стадия метастазы доходят по кровеносным сосудам до печени и чуть реже — до легких. Специалист отметил, что костные метастазы совсем не характерны для колоректального рака, однако не исключены.

«Прорастание кишечной стенки может привести к разносу раковых клеток по брюшной полости и нередко к канцероматозу с асцитом – это вторичное злокачественное поражение», – отметил врач.

О посещении врачей забывать не стоит, в обязательном порядке вовремя проходить диспансеризацию Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Регулярные обследования после 45 лет помогут предотвратить онкологию

Онколог признался, что невозможно предотвратить развитие множества злокачественных заболеваний.

«Но регулярное эндоскопическое обследование кишечника после 45 лет способно предотвратить развитие колоректального рака – это научная истина», – подчеркнул врач РКОД.

Избежать развития злокачественной опухоли, отказываясь от регулярного колоноскопического наблюдения и удаления полипов, невозможно. Если в кишечнике есть множество полипов, то риск развития онкологии приближается к ста процентам. Чтобы исключить все факторы риска возникновения заболевания, нужно правильно питаться, держать вес в норме, вести активный образ жизни. Это очень полезно, однако, признался специалист, недостаточно. О посещении врачей забывать не стоит, в обязательном порядке вовремя проходить диспансеризацию.

Доктор объяснил, что в рационе должно быть много фруктов и овощей, обязательно не менее 30 граммов пищевых волокон, а красное мясо и жиры должны быть в умеренном количестве.

Физическая активность, по словам доктора, должна быть нормой жизни. А алкоголь нужно ограничить в употреблении.

«Сбалансированный состав пищевого рациона, физическая активность являются факторами защиты, которые предупреждают развитие колоректального рака», – подытожил Ильнур Шакиров.