Всего один гол Даку в «Спартаке»: кто выиграл от перехода албанца из «Рубина»

Переход Даку в «Спартак» вызывает вопросы – форвард забил лишь один мяч с пенальти за 9 матчей, пока так до конца не вписавшись в схемы Хуана Карлоса Карседо. «Рубин» же в конечном результате не потерял, а только заработал. Кто выиграл от этой сделки – рассуждаем в материале «ТИ-Спорта».





Фото: spartak.com

11 миллионов на ветер или аванс? Тактический и статистический срез выступлений Мирлинда Даку в «Спартаке»

Эпопея вокруг перехода Мирлинда Даку из «Рубина» в московский «Спартак» за 11 миллионов евро продлилась почти все лето. В какой-то момент красно-белые были просто вынуждены искать мощное усиление атаки, поскольку сорвалось сразу несколько вариантов: москвичам так и не удалось договориться с Исааком Ромеро, который не пожелал переходить в российский клуб, Эсекьель Барко испытывал проблемы с визой, а Кордоба так и не перебрался в Москву из Краснодара. Более того, Ливая Гарсия разочаровал и отправился восвояси. Так что в «Спартаке» решили воспользоваться правом выкупа албанского лидера «Рубина» за приличную сумму — деваться было некуда. Тогда говорилось, что этот переход должен полностью перекроить баланс в верхней части таблицы РПЛ.

Сейчас, по прошествии почти двух месяцев, все больше кажется, что это был скорее импульсивный трансфер «на панике», нежели рационально обдуманный выбор. Промежуточные итоги девяти проведенных матчей (семь в чемпионате и два в Кубке России) заставляют взглянуть на этот переход сквозь призму прагматичного анализа, а не громких ожиданий.

Албанский форвард успел принять участие в семи встречах Российской Премьер-Лиги и дважды выходил на поле в матчах Кубка России. При этом Хуан Карлос Карседо использовал новичка дозированно: четыре раза Даку появлялся в стартовом составе, а в пяти случаях вступал в игру со скамейки запасных.

Статистические показатели форварда пока явно не соответствуют ценнику в 11 миллионов. На счету Мирлинда лишь один забитый мяч, причем отличиться удалось лишь с пенальти в домашней игре против «Оренбурга» (1:1). В графе передач значится пара ассистов, хотя в официальном протоколе РПЛ за ним закреплена лишь одна голевая пасовая запись. Подобная результативность порождает дискуссии в экспертном сообществе. Болельщики и аналитики закономерно ставят вопрос о соотношении цены и реальной пользы на поле, рассуждая о том, оправдывает ли себя столь масштабный трансферный бюджет.

Почему Даку пока не вписывается в игровые схемы Хуана Карлоса Карседо

И ведь не сказать, что Даку плох на поле. Он по-прежнему делает много работы, наносит много ударов и цепляется за мячи. Если отталкиваться от его КПД, то он один из лидеров «Спартака», а Сергей Игнашевич без лишней скромности даже отмечает, что албанец сильнее нынешнего Криштиану Роналду.

— В «Спартаке» есть Даку, есть Угальде. Два нападающих. Правда ли я думаю, что Даку и Угальде сейчас сильнее Криштиану Роналду? Даку — да. Угальде — тоже. Вы считаете, что он [Роналду] сыграет 90 минут за «Спартак» на высоком уровне? Нет, конечно, — сказал Игнашевич в эфире Okko.

Но дело в том, что Мирлинд так пока и не перестроил свою голову на простое понимание: в «Спартаке» он не центр притяжения. В казанском клубе вся атакующая структура строилась вокруг сильных качеств Даку, который действовал как классический центрфорвард-ориентир, стягивающий на себя внимание защитников.

Хуан Карлос Карседо предпочитает базовую схему 4-2-3-1 с акцентом на быстрые фланговые переходы, высокую интенсивность коллективного прессинга и постоянную динамику группы атаки. В философии испанского специалиста, сформированной за годы работы ассистентом Унаи Эмери, нападающий на острие не должен быть просто «столбом» — от него требуется активная работа без мяча, участие в подыгрыше в недодачу и моментальное включение в вертикальные комбинации.

Однако в казанском «Рубине» функционал Даку был совершенно иным. Игра в Казани в эпоху Рашида Рахимова выстраивалась исключительно вокруг сильных качеств габаритного форварда. Партнеры знали, что на Мирлинде можно сфокусировать длинные передачи в расчете на то, что он продавит защитников, зацепится за мяч и создаст пространство для набегающих партнеров.

Как отмечают футбольные эксперты и аналитики профильных ресурсов, в «Спартаке» этот шаблон не работает с прежней эффективностью. Карседо требует от Мирлинда большей вариативности и соблюдения позиционной дисциплины внутри обороны соперника. А в позиционном нападении красно-белых Даку часто просто оказывается отрезанным от качественной доставки мяча, так как полузащитники и вингеры ориентированы на более тонкий комбинационный футбол низом и быстрые стеночки, а не на силовой навал. Из-за этого форвард часто теряется в плотных построениях обороны соперников, не успевая подстроиться под ритм команды.

По сути, Даку стал заложником смены тактических парадигм: привыкший быть абсолютным эпицентром в Казани, в схемах Карседо он пока выглядит инородным элементом. Пока сам нападающий и штаб не найдут компромисс между индивидуальными сильными качествами игрока и требованиями Карседо, рассчитывать на полноценный прорыв в результативности не приходится.

Кто выиграл и кто проиграл от сделки по Даку?

Главная интрига вокруг ухода Мирлинда Даку в московский «Спартак» за 11 миллионов евро сводится к простому вопросу: стоила ли овчинка выделки? Пока звездный форвард пытается найти себя у Хуана Карлоса Карседо, «Рубин» вовсе не выглядит обреченным аутсайдером. Да, команда забивает не так много, как хотелось бы казанской публике, но удивительная склонность к ничейным результатам позволяет коллективу удерживать баланс в таблице. Казанцы идут на том же шестом месте, что и держалось при прежнем наставнике, но с дорогостоящим албанцем в составе, получавшим 2,2–3 миллиона евро в год.

То есть казанцы не только заработали кругленькую сумму, но и серьезно разгрузили свою зарплатную ведомость, фактически не потеряв в результате.

Главной ударной силой атаки после ухода Мирлинда ожидаемо стал французский нападающий Жак Сиве, на счету которого уже набежало 4 забитых мяча, а также свежим усилением под закрытие окна стал переход итальянского форварда Эдди Сальседо, подписанного в статусе свободного агента. Воспитанник миланского «Интера» с опытом игры в Серии А призван добавить вариативности впереди, доказывая, что жизнь после продажи лидера в «Рубине» есть.

Вот тут-то и встает резонный вопрос: кто в итоге оказался в безусловном выигрыше? Финансово «Рубин» сорвал куш, получив внушительные отступные. Сам Даку получил шанс заиграть в топ-клубе с максимальным медийным давлением, но явно потерял в стабильности и результативности. В очевидном проигрыше пока остается сам «Спартак»: отдав рекордные 11 миллионов, красно-белые получили игрока, чей потенциал в схемах тренерского штаба до конца не раскрыт, и не факт, что будет раскрыт. Спартаковскому руководству теперь придется ломать голову над тем, как реанимировать дорогостоящую инвестицию, в то время как казанцы прагматично перевернули эту страницу.