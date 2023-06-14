Всего 36% россиян готовы предоставить свои биометрические данные

Россияне по-прежнему относятся с недоверием к сдаче их биометрических данных. Об том свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob. Оказалось, что лишь 36% из опрошенных, получивших предложение предоставить такие сведения, согласились.

В исследовании приняли участие 2 500 экономически активных жителей страны из всех округов. Каждый второй (48%) из респондентов отказался от сдачи биометрических данных, так как не уверен в том, что не произойдет утечка их личных данных. Еще 16% пока думают над ответом.

Чаще всего таким предложениям противятся мужчины (56% против 40% женщин), которые сталкиваются с ними вдвое чаще.