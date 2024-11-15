«Всегда знала, что буду писать для детей»: автор Оксана Иванова-Неверова о своих сказках

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

В преддверии семейного книжного фестиваля «Тау Фест» в здании «Татмедиа» прошла встреча с детским писателем Оксаной Ивановой-Неверовой. Она выступила с рассказом-презентацией «От идеи до книжной полки: как рождается сказка?» в рамках проекта «Читай с детьми».

Автор поделилась тем, что вдохновляет ее на написание книг для детей и как она организовывает свою работу.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

«Сегодня первый день, когда Российский книжный союз приехал в Казань с новым проектом „Читай с детьми“. Это достаточно масштабный проект, который состоит из культурной и образовательной частей. Всего наш тур запланирован на десять городов: мы были уже в Кемерове и Твери, вот оказались и в Казани. Мы очень благодарны Казани за то, что нас приняли на „Тау Фесте“! Далее нас ждут в Республиканской детской библиотеке имени Роберта Миннуллина. Я думаю, что этот проект прогремит в руководитель PR-службы Российского книжного союза Елена Павлова.Казани очень даже ярко и красиво!» — поделилась мнением

Автор, лауреат премии «Большая сказка» им. Э.Успенского Оксана Иванова-Неверова – автор многочисленных книг для детей и подростков. В 2018 году она выпустила дебютную книгу-детектив «Играют все», которая стала лауреатом национальной премии «Рукопись года» в номинации «Детская литература». Автор является дважды полуфиналистом премии «Русский детектив» и в 2023 году представляла Россию на тегеранской выставке «Детский писатель».

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

В формате презентации Оксана Иванова-Неверова раскрыла аудитории свои уникальные техники написания детских книг, рассказала, как именно придумывает сюжеты для рассказов и что помогает ей найти вдохновение для написания новых сказок. Также автор поделилась секретами о том, как приучить детей к чтению.

«Я всегда знала, что если я буду писателем, то напишу именно детскую книгу. Если честно, это было моей небольшой мечтой. Мой сын – большой фанат моих сказок и историй. Некоторые книги вышли быстрее других по причине того, что сын с нетерпением ждал финала какой-либо истории. Это, несомненно, мотивирует. В самом начале своего пути я писала книжки для малышей, простым языком. Уже позже, в силу того, что сын рос и ему хотелось почитать более подходящие под его возраст истории, я начала повышать возрастную планку: появились серьезные детективы и мистические истории. Я понимала, что я могу это ему дать! И теперь у меня выходят книжки и с рейтингом 12+ – расширяю аудиторию!» – объяснила она.

В завершение Оксана Иванова-Неверова провела интерактивную игру с гостями мероприятия по литературным картам «Мастер текста». Участникам была дана возможность придумать новую сказку с помощью советов опытной писательницы. Все гости с удовольствием приняли участие в интерактиве и отметили, что такие развлечения были бы интересны их детям.

По словам писательницы, именно такой досуг вызывает у детей интерес к чтению бумажных книг с иллюстрациями, позволяющими полностью погрузиться в сюжет.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

«Я очень люблю, когда истории заканчиваются хорошо, а особенно с моралью. Истории с позитивным концом я люблю удваивать, добавлять разные „бонусы“ для более приятного впечатления после прочтения книги. Например, в одной из моих книг главный герой не просто выиграл футбольный чемпионат в конце сказки, но и реализовал свою заветную мечту. Я считаю, что каждая сказка или же просто история несет в себе определенный урок для ребенка, каждый выносит свой собственный урок из прочитанного», — рассказала «Татар-информу» писательница.

Автор также поделилась, что в скором времени она выпустит долгожданное продолжение увлекательной школьной истории «Жанна Ладыжанская и тайна трех пицц», написанной для детей младшего и среднего школьного возраста.

Проект «Читай с детьми» направлен на популяризацию детского чтения. Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.