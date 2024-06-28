«Всегда желаю боевым товарищам удачи»: контрактник из «Алги» о решении защищать Родину

«ВСУ требовали у моей жены выкуп, якобы я попал в плен»

Эльсу Галееву 50 лет, он механик-радиотелефонист с позывным Инженер, проходил службу в зоне СВО во взводе связи легендарного батальона «Алга».

«Весь наш батальон – батальон контрактников, и все без исключения пошли туда по собственной воле. До определенного момента нас считали добровольцами. У всех наших ребят мотивация разная. На сегодняшний день можно часто услышать такое мнение, что если человек контрактник, то он пришел за деньгами. Это неправда. Большинство ребят в свободные промежутки времени беседуют между собой и рассказывают, кто и зачем пришел. Всем ведь интересно. Тех, кто пошел за деньгами, единицы, да и, по моему наблюдению, потом и они меняют свое мнение», – рассказал Эльс Галеев.

Мужчина признается, что до начала СВО испытывал чувство вины за то, что по медицинским ограничениям не служил в армии.

«В какой-то момент я решил, что время пришло, у меня есть определенные накопленные знания и я могу отдать долг Родине сполна. Да и в школе преподавали нам начальную военную подготовку – как автомат в руках держать, как его собрать и разобрать, я знаю», – рассказал Инженер.

Пока он воевал, дома его ждали жена, двое сыновей, мама и теща.

«Все близкие ждали и переживали, я считаю, им можно памятник поставить. Была такая неприятная ситуация – за ленточкой удается связаться с близкими раз в две недели. Не знаю, как это выглядит технически, но каким-то образом “укропы” перехватывают звонки и определяют номера. Моей жене они позвонили и потребовали выкуп, якобы меня взяли в плен. Хорошо, что интуиция ее не подвела, она ждала звонка от меня. Как связь появилась, я позвонил ей – естественно, слезы были, но она очень обрадовалась, что со мной все в порядке», – вспоминает боец.

«Всегда желаю удачи всем пацанам, ведь снаряд летит, куда Бог пошлет»

Эльс Галеев с тяжестью на сердце вспоминает, что тяжелые бои запоминаются не чем-то особенным, не спецэффектами, как в фильмах, а потерями близких товарищей.

«Каждый бой, артиллерийский обстрел, боестолкновение может закончиться потерями наших ребят – я их всех помню и никогда не забуду. Все ребята, которых мы потеряли, были очень достойные люди. На самом деле, такой мысли: “Я пожертвую собой ради другого” не возникает в моменте, все это делается машинально. Человек понимает, что он должен сделать тот или иной поступок. Я всегда желаю пацанам, которые уходят на СВО, удачи – это самое главное. Потому что когда попадаешь под артиллерийский обстрел, снаряд летит, куда Бог пошлет», – рассказал ветеран боевых действий.

Эльс рассказал, например, о подвиге бойца Тимура Рахманова с позывным Узбек, который приехал из Узбекистана и получил российское гражданство.

«В бою 6 февраля 2023 года, когда погибло много наших ребят под Угледаром, он вытащил порядка десяти человек. Перебинтовал и оказал первую помощь, сам будучи раненым. Это все происходило под постоянным обстрелом, Тимур тогда и сам еле выбрался. В том бою ребята, которые были рядом с ним, рассказали, когда укропы, находясь всего в 40 метрах, крикнули: «Русские, сдавайтесь», – Узбек ответил: «Русских нет, Узбек пойдет?» Эта фраза ввела их в ступор, и они замолчали. Он и в этот момент нашел в себе чувство юмора и силу духа на шутку! Его поступок, на мой взгляд, героический и тянет на самую высокую награду, но, к сожалению, за него его ничем не наградили. Многие ребята, которых он тогда спас, живы до сих пор и благодарны ему», – рассказал Эльс Галеев.

После ранения под Угледаром Узбек поправился, после чего Инженер с сослуживцем проводили его из Казани в зону СВО. Через два дня после его отбытия Эльсу поступил звонок с неизвестного номера. С ним связывался сослуживец, он рассказал, что Узбек прибыл в батальон и все хорошо.

«Буквально на следующий день пришло сообщение мне на телефон, что Узбек – 200. Потом выяснилось, что Тимур пошел на линию боевого соприкосновения, хотя не должен был идти. Он вызвался добровольцем. Обстоятельства так сложились, что был прилет по позиции. Из десяти человек многие получили ранения, а Узбек погиб. Вот что такое везение и невезение», – подытожил Инженер.

«Получил контузию, когда обеспечивал бойцов водой и связью»

В зоне СВО Эльс Галеев провел около полугода. Контузию мужчина получил во время одного из заданий, когда необходимо было обеспечить позиции водой и связью.

«В конце декабря 2022 года по первые числа января нас перемещали с Херсонского направления на Луганское. Привезли нас на заброшенную угольную шахту – штаб не может находиться прямо на боевой позиции, он всегда немного оттянут на километр-полтора. Задача у взвода связи была обеспечить штаб всем необходимым», – рассказывает Инженер.

По его словам, перемещение было сложное, около пяти суток бойцы ехали на поезде до станции, потом сели в «Уралы» и поехали уже на них. Когда прибыли на место, выяснилось, что в дороге сломалась машина, которая перевозила оружие, – машина пропала, ее начали искать.

«На следующее утро я услышал шорох и увидел, как мой командир куда-то собирается. Я спросил его, куда он, он сказал: "На позиции, обеспечивать роты связью". Стоит отметить, что командир с позывным Сосна – отчаянный мужчина, он никогда и ничего не боится, и я пошел с ним. Дорога незнакомая, куда идти, было непонятно. Мы нашли первую позицию добровольцев ‘’Барсов’’. Рядом была река, за ней сидели "укропы". Я тогда еще пошутил, сказал командиру: «Мы с тобой не бойцы, а туристы. Если ДРГ нас утащит, то потом еще дня три смеяться будут, что мы тут без оружия делали», – вспомнил Инженер.

В итоге с командиром он прошел пять километров, встречая позиции «Барсов» – те предупредили Сосну и Инженера об особенностях местности, кругом были мины и неразорвавшиеся снаряды.

«В итоге нашли мы свои роты, они были в подвале разрушенного санатория, ребята там обустраивали позиции. Мы обеспечили их связью. На следующий день утром командир вызвал меня, поскольку о том, где находятся позиции, знали только мы вдвоем, нужно было обеспечить всех ребят водой. Я договорился насчет машины и отвез им воду. На обратном пути я встретил на дороге ребят на «Ниве» – вновь прибывшие «Барсы», не зная о минах, начали разворачиваться на дороге. Они заехали на противотанковую мину задним колесом. Сколько мин было, я не знаю, «укропы» их ставят одну на другую, чтобы сильнее сдетонировало», – рассказал Эльс Галеев.

Взрыв был всего в пяти метрах от Эльса, тогда его и контузило. Потом он попал в госпиталь, и у него начало резко садиться зрение. Чуть позже его демобилизовали по возрасту, но и сейчас он держит связь с сослуживцами и помогает им из тыла. Друг друга мужчины называют братскими сердцами.

Эльс признается, что после службы в зоне СВО, у него очень поменялись взгляды на жизнь – он стал с большим состраданием относиться к людям, попавшим в тяжелые жизненные ситуации, и помогать им, потому что и сам прошел через многие лишения. Тем не менее о том, что в свое время принял решение уйти служить по контракту, не жалеет, уверен, что именно так поступают настоящие мужчины.

Фото: предоставлены Эльсом Галеевым