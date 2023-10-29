Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Всегда возвращайтесь»: полпредство Татарстана организовало концерт для участников СВО
Полпредство Татарстана в России подготовило для военных, участников СВО и их семей концертную программу. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
«Все артисты выступают безвозмездно – своим творчеством поддерживают военнослужащих», – отмечается в сообщении.
В концерте приняли участие известные исполнители – заслуженный артист Татарстана и Казахстана, солист Московского театра «Новая опера» Нурлан Бекмухамбетов, заслуженная артистка РТ и Башкортостана Малика Разакова, заслуженные артисты республики Александр Альберт, Альберт Жалилов и Ляйсан Мингазова, Girls Band, солистка и руководитель группы Зоряна Фархутдинова. Провели мероприятие телеведущие Ксения Седунова и Максим Шарафутдинов.
Концерт завершился совместным исполнением песни «Служу России!».
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения конечных целей – освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»