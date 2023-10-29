«Всегда возвращайтесь»: полпредство Татарстана организовало концерт для участников СВО

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Полпредство Татарстана в России подготовило для военных, участников СВО и их семей концертную программу. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Все артисты выступают безвозмездно – своим творчеством поддерживают военнослужащих», – отмечается в сообщении.

В концерте приняли участие известные исполнители – заслуженный артист Татарстана и Казахстана, солист Московского театра «Новая опера» Нурлан Бекмухамбетов, заслуженная артистка РТ и Башкортостана Малика Разакова, заслуженные артисты республики Александр Альберт, Альберт Жалилов и Ляйсан Мингазова, Girls Band, солистка и руководитель группы Зоряна Фархутдинова. Провели мероприятие телеведущие Ксения Седунова и Максим Шарафутдинов.

Концерт завершился совместным исполнением песни «Служу России!».

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения конечных целей – освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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