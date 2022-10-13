«Всегда оставайся патриотом!»: Участники спецоперации поблагодарили Фирдуса Тямаева

Заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев в социальных сетях поделился видеороликом, записанным для него участниками специальной военной операции на Украине.

В ролике бойцы благодарят артиста за гуманитарную помощь, собранную и отправленную им для жителей ЛНР и ДНР, а также для российских военнослужащих. Гуманитарную помощь доставили на концертном автобусе артиста, за рулем находился его родной брат Фирзар.

«Пламенный привет от наших ребят!» — подписал артист выложенный им видеоролик.

«Всем татарстанцам — ассаламу-алейкум. Хочу высказать слова благодарности всем тем, кто нас поддерживает в трудную минуту, и хочу высказать отдельные слова благодарности нашему брату Фирдусу Тямаеву за оказанную поддержку. Желаем тебе, Фирдус, счастья, здоровья, семейного благополучия. Всегда оставайся патриотом нашей страны», — обращаются бойцы к певцу в записанном ими ролике.

Интернет-пользователи оставляют под постом слова благодарности Фирдусу Тямаеву. «Браво! Пусть за добрые дела им воздастся вдвойне», «Вернитесь живыми и здоровыми, ребята», «Фирдус, от всей души склоняем голову», «Здоровья ребятам, Фирдусу большое спасибо», — пишут они.