«Всегда готовы помочь»: глава Елабужского района встретился с бойцами СВО

Глава Елабужского района Рустем Нуриев встретился с земляками-военнослужащими, прибывшими в краткосрочный отпуск. Встреча прошла за чашкой чая и стала 20-й по счету, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Бойцы рассказали, как проходит их служба, задали интересующие их вопросы и поделились своими бытовыми проблемами.

На встречу с бойцами пришел также прокурор района Рустем Шарафутдинов и председатель Совета ветеранов Геннадий Баганов. Они с ребятами также обсудили, что сейчас начинается холодное время года и нужно утепляться.

Поддержка военнослужащих и их семей будет продолжаться.

«Мы всегда на связи с семьями военнослужащих, всегда готовы помочь их родным в любых вопросах», — отметил глава района Рустем Нуриев.

По окончании встречи глава пожелал бойцам удачи, а также отдохнуть, восстановиться и провести время с пользой рядом с семьей. Военным вручили армейские рюкзаки.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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