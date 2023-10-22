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«Всегда готовы помочь»: глава Елабужского района встретился с бойцами СВО
Глава Елабужского района Рустем Нуриев встретился с земляками-военнослужащими, прибывшими в краткосрочный отпуск. Встреча прошла за чашкой чая и стала 20-й по счету, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.
Бойцы рассказали, как проходит их служба, задали интересующие их вопросы и поделились своими бытовыми проблемами.
На встречу с бойцами пришел также прокурор района Рустем Шарафутдинов и председатель Совета ветеранов Геннадий Баганов. Они с ребятами также обсудили, что сейчас начинается холодное время года и нужно утепляться.
Поддержка военнослужащих и их семей будет продолжаться.
«Мы всегда на связи с семьями военнослужащих, всегда готовы помочь их родным в любых вопросах», — отметил глава района Рустем Нуриев.
По окончании встречи глава пожелал бойцам удачи, а также отдохнуть, восстановиться и провести время с пользой рядом с семьей. Военным вручили армейские рюкзаки.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Елабужского района РТ.
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