«Всегда буду преданным подписчиком»: АО «Татмедиа» разыграло призы среди читателей

В АО «Татмедиа» подвели итоги розыгрыша «Путевка в санаторий, телевизор и другие призы за подписку». Для участия нужно было оформить подписку не менее чем на два издания «Татмедиа» на второе полугодие 2022 года и прислать квитанции. На этот раз для участия в розыгрыше было зарегистрировано 416 заявок — почти в полтора раза больше, чем в прошлом году. Об этом рассказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Такие розыгрыши — это уже наша традиция. Мы проводим его много лет подряд. Это важная возможность и для наших читателей. В этом году число участников розыгрыша увеличилось в полтора раза. Причем это не только жители Татарстана, присылают заявки со всей России», — отметил Садыков.

Татарстан — один из самых читающих регионов страны. У АО «Татмедиа» традиционно высокая подписка, медиахолдинг выпускает почти 100 газет и 17 журналов на русском и татарском языках, добавил Садыков.

«Особенно важно, что подписка из года в год держит определенный уровень, несмотря на развитие социальных сетей. Тираж газет и журналов «Татмедиа» — более 200 тыс. экземпляров. Мы видим, что интерес читателей не уменьшается», — заключил он.

Среди призов розыгрыша были телевизор, робот-пылесос, электромясорубка, хлебопечь, сушилка для фруктов, тонометры и утюги. Главным призом стала путевка на двоих в санаторий. Победителей определяли с помощью крутящегося барабана, каждому участнику был присвоен свой номер.

На церемонию определения пришли два постоянных подписчика изданий АО «Татмедиа» — Анвар Гиниятуллин и Галишан Нуриахметов. Они получили специальные подарки — книги.

«Всегда буду вашим верным подписчиком!», — сказал Анвар Гиниятуллин после вручения подарка.

Второй подписчик, Галишан Нуриахметов, сообщил, что уже несколько лет участвует в розыгрышах от АО «Татмедиа», однако ему до сих пор не улыбнулась удача. Впрочем, он уверен, что это не главное. Ему приятно видеть, что интерес к печатным изданиям среди людей не падает.

«Я выписываю шесть изданий АО „Татмедиа“. В розыгрыше я участвую около пяти лет. Я еще ничего не выиграл, но прихожу из интереса. Я хочу знать, есть ли еще читающие люди, потому что я редко вижу молодых людей с газетой или журналом в руках», — объяснил свою мотивацию Нуриахметов.