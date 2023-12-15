«Всегда будем рядом с вами»: Наиль Магдеев вручил ордена Мужества матерям бойцов СВО

Фото: Эльмира Гайнутдинова

В Набережных Челнах состоялась передача орденов Мужества. Их получили родственники погибших военнослужащих. Они до последнего защищали интересы России и мирное население новых регионов страны. За героизм, самоотверженность, которые они проявили во время боевых действий, они были посмертно удостоены высокой государственной награды.

Сыну Валентиной Новичковой было 22 года. На СВО он пошел добровольцем.

«Как только объявили о наборе добровольцев, он пошел. Когда пришел домой, он сказал: „Мама, с благословением или без, но я пойду. Лучше с благословением“. То есть отговаривать его не было смысла. Когда он уже оделся, стал выходить из дома, я у него спросила: „Андрей, сколько платить-то хоть будут?“. Он ответил: „Мам, я даже не спрашивал. Я Родину иду защищать, а не деньги зарабатывать“. Это был его ответ», — поделилась Валентина Новичкова.

Еще 10 семей челнинских военнослужащих получили ордена.

«„Раз надо, мама, значит я пойду. Но я обязательно вернусь, обязательно вернусь“. И я тоже говорила: „Сыночка, чтобы с тобой ни случилось, ты у меня вернешься домой“. К сожалению, он вернулся навсегда, но погиб», — говорит мама военнослужащего Галина Полина.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

«Он всегда говорил, что человек в любой ситуации должен оставаться человеком. И он, когда приходил в отпуск, сказал: „Ждите с Победой, вернемся с Победой“. Он с детства был ответственный и добросовестный. Даже бабушки останавливали раньше меня на улице и говорили: „Это Ваш сын? Такой хороший, он никогда не пройдет, не поздоровавшись“», — поделилась мама еще одного военнослужащего Галина Шишкина.

К родственникам солдат обратился и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

«Насколько это возможно, мы будем вам оказывать всякую помощь и поддержку. В этом у вас никаких сомнений быть не должно. Мы всегда будем рядом с вами», — сказал руководитель города.

Память погибших челнинских военнослужащих почтили минутой молчания.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.