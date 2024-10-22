«Всегда будем гордиться»: в Бугульме передали награды семьям участников СВО

Сегодня в Бугульме, как и по всей России, прошла акция «Белые журавли» в память о воинах, которые отдали свои жизни за безопасность и независимость государства. В городском Музее боевой славы награды родным военнослужащих передали мэр Бугульмы Линар Закиров и военный комиссар Рафаэль Миннетдинов.

«Жизнь и подвиги наших бугульминских ребят всегда будут напоминанием о том, что настоящая доблесть не требует признания, но требует мужества. Мы всегда будем гордиться этими героями!» — подчеркнул Линар Закиров.

Указом Президента России Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества посмертно награждены старший сержант Дмитрий Афанасьев, рядовой Фарит Байбеков и ефрейтор Андрей Корбиков.

За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов страны, медали Суворова посмертно удостоен младший сержант Дмитрий Давыдов. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении специального задания в условиях, сопряженных с риском для жизни, медалью «За Отвагу» посмертно награжден рядовой Андрей Васильев.

После минуты молчания в память о погибших бойцах участники мероприятия запустили в небо белые шары.