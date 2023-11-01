«ВсеЧёрная Пятница» в «Пятёрочке»: торговая сеть запустила новую акцию

Фото: ТС «Пятёрочка»

«ВсеЧёрная Пятница» – именно так называется новая акция* торговой сети, в рамках которой гости смогут приобрести товары с выгодой и поучаствовать в розыгрыше баллов программы лояльности Х5 Клуба.

Покупая товары в период акции по следующим товарным категориям: кондитерские изделия, колбасы, пельмени, кофе, чай и другие, отмеченные специальными чёрными ценниками, вы можете хорошо сэкономить: 2 товара по цене одного, а также товары со скидкой от 50%.

Кроме того, гости получат возможность принять участие в розыгрыше баллов на карту X5 Клуба. Для этого необходимо совершить покупку на сумму от 600 рублей в любом магазине «Пятёрочка» или заказать продукты через мобильное приложение Пятёрочка Доставка и зарегистрировать чек на сайте actions.5ka.ru

Чтобы стать участником акции, необходимо зарегистрировать на сайте actions.5ka.ru чеки на сумму покупок более 600 рублей или заказать продукты через мобильное приложение Пятёрочка Доставка.

*Акция продлится с 31 октября по 13 ноября 2023 года.

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