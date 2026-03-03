«Все живы и здоровы»: певец Ильназ Сафиуллин рассказал об обстановке в Дубае

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Обострение ситуации на Ближнем Востоке заметно отразилось и на Объединенных Арабских Эмиратах. «Татар-информ» связался с известным певцом Ильназом Сафиуллиным, который сейчас находится в Дубае, чтобы узнать обстановку на месте.

По словам артиста, поводов для паники нет, а представители татарской общины в Эмиратах постоянно поддерживают связь друг с другом. Он отметил, что все соотечественники живы и здоровы. У них есть несколько групп, где они помогают друг другу, дают советы и обмениваются новостями.

Временные задержки в транспортной сфере постепенно устраняются. Ильназ Сафиуллин сообщил, что авиакомпания Etihad возобновила рейсы из Абу-Даби, а аэропорт Дубая частично продолжает работу. По его мнению, туристам не стоит беспокоиться: продукты и вода доступны, интернет и службы доставки работают, гостиницы функционируют в обычном режиме.

Певец подчеркнул, что система безопасности в Эмиратах находится на высоком уровне. Он считает, что страна, которая за последние 40-50 лет продемонстрировала впечатляющий рост, тратит значительные средства на обеспечение своей стабильности.

По его словам, ни одна сфера не остановилась, каждый эмират живет в своем ритме. Строительные работы продолжаются, даже в воскресенье работали краны. Люди ведут привычный образ жизни. При этом он признал, что определенное чувство тревоги присутствует, особенно у туристов. Когда срабатывала система противовоздушной обороны, в небе были слышны взрывы и звуки падения осколков, однако в подобных обстоятельствах это считается обычным явлением.

Ильназ Сафиуллин добавил, что у них все в порядке. Сейчас они вместе с семьей, воспользовавшись тем, что ребенок учится дистанционно, находятся в эмирате Фуджейра, расположенном примерно в часе езды от Дубая. Завтра они планируют вернуться обратно в Дубай.

Артист также заявил, что не задумывается об отъезде из страны. По его словам, он не собирается покидать Эмираты и даже не рассматривает такой вариант, поскольку сегодня считает Татарстан и Объединенные Арабские Эмираты лучшими и самыми безопасными местами для себя. Увидев, как власти обеспечивают защиту города, он лишь укрепился в этом мнении.

Камиля Билалова