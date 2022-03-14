«Все ждут только золота»: ВК «Синтез» сыграет в Финале четырех чемпионата России в Казани

Перед ватерпольным клубом «Синтез» в предстоящем «Финале четырех» национального чемпионата, который пройдет в Казани 18 и 19 марта, стоят самые высокие задачи. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал президент СК ВВС «Синтез» — руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров.

«В этом сезоне мы пережили много побед, были и обидные поражения, а также смена главного тренера. Сейчас мы подошли к финалу. Задачи максимальные. В родных стенах от нас все ждут только золота. Понимаем, что соперники серьезные, но у нас нет другого пути, кроме как идти вперед», — заявил Зиннуров.

Всего в Казани пройдут четыре матча. В пятницу, 18 марта, состоятся полуфиналы, в 16.30 сыграют «Спартак-Волгоград» и «Динамо СШОР» из Астрахани, а в 19.00 «Синтез» встретится с «Балтикой». В субботу, 19 марта, состоятся финал и матч за третье место.

«Команда подошла без травм, в оптимальном составе. У нас был очень интенсивный период, были изменения в работе, вызванные сменой тренера. Но всё прошло более чем хорошо, я доволен работой команды», — подчеркнул наставник «Синтеза» Реваз Чомахидзе.

При этом тренер пояснил, что нестабильные последние результаты команды связаны с изменениями, которые он начал вводить после прихода на пост в январе. Тем не менее весь процесс подготовки, запланированный на этот период, выполнен. Дополнительной мотивацией для игроков станет проведение матчей в родных стенах.

«Поверьте, играть такие ответственные игры в родных стенах — это огромное удовольствие для любого спортсмена. Это станет большим подспорьем для игроков „Синтеза“. Надеюсь, что каждый из них подойдет к финалу в своей лучшей форме», — заключил главный тренер казанского клуба.

Вход на матчи будет свободным, однако трибуны могут быть заполнены только на 50%. «Финал четырех» будет транслироваться в интернете и на телеканале «ТНВ», который покажет обе игры «Синтеза», добавил директор СК ВВС «Синтез» Максим Осмоловский.

«Ни у одной из команд нет права на ошибку. Будем стараться, у нас просто нет выбора. Нам нужна только победа. Защитить титул всегда сложнее, чем его завоевать», — заключил Осмоловский.

Ранее ВК «Синтез» два года подряд выигрывал чемпионат России по водному поло.