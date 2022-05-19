«Чтобы получить 5 млн тонн, все сделано»: урожай зерна в Татарстане зависит от погоды

В прошлом году засушливая погода не позволила аграриям Татарстана приблизиться к рекордным за последние несколько лет 5,5 млн тонн зерна, которые смогли собрать в 2020-м. Сейчас, когда весенне-полевая кампания в самом разгаре, работу земледельцев сдерживают дожди. Как нынешняя погода повлияет на урожай, разбирался корреспондент «Татар-информа».

В Татарстане яровыми культурами засеяно уже более 1 млн гектаров из запланированных 1,8 млн Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Потребность Татарстана в зерне составляет 3,3 млн тонн

В Татарстане яровыми культурами засеяно уже более 1 млн гектаров из запланированных 1,8 млн гектаров. «Зерновыми посеяно 65% площадей, сахарной свеклой – 79%, кукурузой – 29%, подсолнечником – 82%, рапсом – 47%, картофелем и овощами – 18%», – рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.

Самые большие площади посевов у Спасского, Муслюмовского, Заинского, Буинского, Тетюшского, Лениногорского, Актанышского, Чистопольского и Аксубаевского районов – от 70% до 84%.

Озимые культуры под урожай этого года были посеяны на площади 479 тыс. гектаров. В пресс-службе Минсельхозпрода сообщили, что их состояние оценивается как хорошее. «Около 3% озимых из-за неблагоприятных погодных условий осени и весны текущего года были пересеяны и подсеяны на площади 14 тыс. гектаров», – уточнили в ведомстве.

В настоящее время аграрии проводят подготовительные работы по формированию урожая. «Что касается озимых, то после подкормки и боронования наступает период формирования урожая. Необходимо будет провести повторные прикорневые и листовые подкормки азотными удобрениями и микроэлементами», – пояснили в министерстве.

Основной объем семян зерновых культур отечественной селекции Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На данный момент обеспеченность семенами зерновых, зернобобовых и крупяных культур составляет 115%, или 366 тыс. тонн, из которых 37% – оригинальные и элитные. «Основной объем семян зерновых культур отечественной селекции. Необходимые объемы покупных семян, по которым присутствует доля иностранной селекции, поступили в хозяйства. Речь идет о сахарной свекле, подсолнечнике, кукурузе», – отметили в пресс-службе.

Всего потребность Татарстана в зерне составляет 3,3 млн тонн, включая сферы животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

«Для того чтобы получить 5 млн тонн зерна, у нас все сделано»

Президент России Владимир Путин заявил о том, что урожай зерна в этом году может составить 130 млн тонн, включая 87 млн тонн пшеницы. Каков будет вклад Татарстана, аграрии пока затрудняются прогнозировать, ссылаясь на изменчивую погоду. При этом в Минсельхозпроде республики заверили, что погода пока благоприятная для будущего урожая.

Поздний сход снега и холодная погода, а также ранневесенние осадки несколько сдвинули начало полевых работ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Весна текущего года отличается от среднемноголетних агрометерологических условий. Поздний сход снега и холодная погода, а также ранневесенние осадки несколько сдвинули начало полевых работ и сроки возобновления весенней вегетации, – добавили в пресс-службе министерства. – Повсеместное и системное внедрение влагонакапливающих, влагосберегающих и прогрессивных технологий в области формирования урожая позволяют пережить неблагоприятные для растениеводства погодные условия с меньшими потерями».

В прошлом году урожай формировался в аномально жарких погодных условиях, которые эксперты приравнивают к 2010 году. Из-за засухи в 42 районах Татарстана был введен режим ЧС. По информации Татарстанстата, из-за жары республика недополучила 39% продукции растениеводства.

Как рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ришат Хабипов, в республике поставлена задача ежегодно производить 2 млн тонн молока, 5 млн тонн зерна и 3 млн тонн сахарной свеклы.

Ришат Хабипов: «Были годы, когда мы производили до 6 млн тонн зерна» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татарстан производит зерно в достаточном количестве. Были годы, когда мы производили до 6 млн тонн. Для того чтобы получить 5 млн тонн, у нас все сделано – посевные площади сохранены, агротехнологические мероприятия выполнены. Остается только уповать на хорошую погоду», – подчеркнул он.

Стоит отметить, что под урожай 2022 года застраховано 147,7 тыс. гектаров, в том числе 91,8 тыс. гектаров озимых и 55,9 тыс. гектаров яровых. Работа по заключению договоров страхования сельхозкультур продолжается. Под урожай прошлого года сельскохозяйственные культуры застрахованы на площади 278,5 тыс. гектаров – 106,7 тыс. гектаров озимых и 171,8 тыс. гектаров яровых.

«Если влага есть, и тепло будет, то уже можно на что-то рассчитывать»

Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия в Чистопольском районе Александр Ромадановский сообщил, что в муниципалитете общий сев выполнен на площади 44,9 тыс. гектаров при плане 65 тыс. гектаров. Яровые зерновые культуры посеяны на площади более 32,4 тыс. гектаров, что составляет 78%.

С пшеницей, ячменем практически завершили. Сейчас остаются основные площади под кукурузу на силос Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Погодные условия, конечно, сказываются на полевых работах. Много осадков выпало в последние дни. У нас вся техника на поле, все ждут. Как только дождь заканчивается, “окно” появляется, все продувает, сразу начинаем работать. С пшеницей, ячменем практически завершили. Сейчас остаются основные площади под кукурузу на силос. Но если ее позже посеять, то ничего страшного. Главное, что влага есть, как только тепло установится, поля быстро обдует. Это же не осень, когда земля долго сохнет», – заявил он.

Ромадановский вспомнил прошлый год, когда был дефицит влаги, и приходилось сеять в сухую землю. «В прошлом году, где был поздний сев, практически даже всходов не было. Культуры не смогли взойти из-за отсутствия влаги. А дожди пройдут, и тепло все равно будет. Самое главное, что влага есть в почве. Если влага есть, и тепло будет, то уже можно на что-то рассчитывать. Все зависит от погоды, но потенциал заложен неплохой», – отметил он.

«Нынешние погодные условия нельзя назвать проблемными. Просто на сегодня это сдерживающий фактор при полевых работах. Например, если бы сегодня [18 мая – прим. Т-и] была хорошая солнечная погода, то мы за сутки могли бы более 3 тыс. гектаров засеять. Технический потенциал позволяет это сделать», – добавил собеседник информагентства.

По его словам, озимые в районе хорошо перезимовали, площади, 18 тыс. гектаров, сохранились. И сейчас необходимо проводить гербицидную обработку для защиты растений. Но и эту работу пока сдерживает погода. «Определенная фаза вегетации может уйти, потом дополнительно нужно будет применять антистрессовые препараты, – уточнил начальник управления. – Это еще ничего, что такая погода во время посевных работ, все равно можно посеять. А вот если такая погода будет во время уборочных работ, то будет намного сложнее. Будут потери. Пока прогноз по урожаю неплохой, не знаю, какие погодные условия будут в дальнейшем».

Озимые хорошо перезимовали, и сейчас необходимо проводить гербицидную обработку для защиты растений, но эту работу пока сдерживает погода Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что обеспеченность семенами кукурузы, подсолнечника, рапса – 100-процентая. Не возникло проблем и с техникой, она практически новая. «У нас импортная техника закупалась в позапрошлом и прошлом годах. Многие хозяйства обновили свой парк отечественной техникой. А расходные материалы есть в наличии у дилеров, проблем нет», – сказал Ромадановский.

«Запчасти немного подорожали, но найти можно»

Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия в Буинском районе Ранис Габитов тоже посетовал на то, что дожди мешают засеять оставшиеся площади. В муниципалитете на яровые выделено 70 тыс. гектаров, из них на сегодня засеяны 52 тыс. гектаров.

«Остается засеять около 5 тыс. гектаров яровой пшеницы, почти 4,5 тыс. гектаров кукурузы на силос, 1 тыс. гектаров сахарной свеклы, 1,5 тыс. гектаров подсолнечника, по 500 гектаров сои и гречихи», – поделился он.

При этом, по словам начальника управления, не возникло проблем с озимыми, которые посеяны на площади 13,5 тыс. гектаров. «Все перезимовало, подкормлено, пробороновано. Частично обработали против сорняков. С озимыми вопросов нет», – подчеркнул он.

«Кукурузу мы импортную не покупаем, только отечественной селекции» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Габитов заметил, что по плану в районе должны намолотить 220 тыс. тонн зерна, собрать 300 тыс. тонн свеклы, но, опять же, все зависит от погоды. Он добавил, что с семенами в этом году сложностей не было, хозяйства все закупили вовремя.

«В последние годы большинство хозяйств семена сахарной свеклы, подсолнечника покупают осенью и зимой. В этом плане проблем не было, закупили все быстро. А кукурузу мы импортную не покупаем, только отечественной селекции. Площади картофеля и сахарной свеклы мы в этом году увеличили, – рассказал собеседник агентства. – Техника у нас новая. Возникают вопросы по ремонту, запчасти немного подорожали, но можно найти. Вот только два трактора немецкой сборки должны были поступить 20 апреля, но пока ясности нет. Во втором полугодии обещают поставить, ищут возможности привезти».

С мая по июнь прошлого года в Татарстане выпало 52 мм осадков, что составляет лишь половину от среднемноголетних значений, а по отдельным территориям – лишь четверть нормы. Из-за засухи поставленные цели по растениеводству не были достигнуты. В частности, в республике недополучили валовой продукции по земледелию на 50 млрд рублей от плана. Было собрано 2,3 млн тонн зерна, 1,2 млн тонн сахарной свеклы, 1,1 млн тонн картофеля и овощей.

Фото на анонсе: © Рамиль Гали / «Татар-информ»