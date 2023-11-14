«Для них это урок на всю жизнь»: Волынец посетила учреждения для детей-преступников

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец сегодня посетила воспитанников закрытой спецшколы и Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по РТ. Она пообщалась с ребятами и ознакомилась с условиями, в которых они живут и учатся.

Первой Ирина Волынец посетила республиканскую специальную общеобразовательную школу. Лимит учреждения – 80 детей, но в данный момент здесь живет чуть больше 30 человек в возрасте от 11 до 18 лет. В спецшколу отправляют по решению суда за совершение уголовных преступлений, здесь отбывают наказание за убийства, кражи, разбои и мошенничества.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Несмотря на то, что дети здесь отбывают наказания, учреждение больше напоминает элитную школу. Ребят тут учат столярному мастерству, резьбе по дереву, шитью и вышиванию. Разумеется, проходят они и программу средней школы.

Для ребят устроена комната психологической помощи, где расставлены мягкие пуфики, есть проектор и даже специальные столы, на которых они могут рисовать песком. Созданы все необходимые условия, чтобы расслабиться и привести мысли и в порядок.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Здесь мы позволяем пройти ребятам ускоренный курс обучения. Когда они возвращаются в свои семьи, возвращаются в свои школы, им тяжелее освоить образовательный процесс в связи с социальным окружением, в которое они попадают. У нас есть ребята, которые несколько раз оставались на второй год и попадая к нам, они даже в свои 14 лет вынуждены осваивать программу четвертого класса», – рассказала заместитель директора по учебной работе Анастасия Богатина.

Уполномоченный по правам ребёнка РТ лично выслушала проблемы ребят и пообещала найти решения.

Детский омбудсмен отметила, что ее визит носит плановый характер, чтобы познакомиться с новыми воспитанниками, узнать про их проблемы и помочь.

«Большинство обратившихся ко мне задавали один и тот же вопрос: можно ли поехать на каникулы домой? Проблема здесь заключается в том, что некоторые дети из настолько неблагополучных семей, находится там для них небезопасно. В таких вопросах бывает очень сложно принять правильное решение. Особенно горько осознавать, что потом наши дети будут вынуждены вернуться в свои зачастую неблагополучные семьи и ту же среду, которая способствовала девиантному поведению. Здесь, в этой школе, ребята живут в прекрасных условиях, учатся, профессионально и творчески развиваются. Дети здесь сыты, обуты, находятся в безопасности. В классах небольшое количество учеников. Это напоминает индивидуальное обучение, как в частных дорогих школах», – поделилась Ирина Волынец.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Она отметила, что дети, которые оказались здесь, подают большие надежды. Главное – вовремя наставить их на верный путь.

«Дети, которые здесь находятся, не по годам повзрослевшие, у них взрослые глаза, иногда потухший взгляд. Несколько воспитанников сказали мне сегодня, что хотят остаться дольше, чем это установил суд, чтобы доучиться, окончить девятый класс. Очень радует, что ребенок сам принимает такое решение, это говорит о том, что здесь им нравится, они понимают, что им это во благо. И самое главное, для них это урок на всю оставшуюся жизнь. Отсюда они точно выходят с пониманием, что не будут продолжать дальше совершать преступления. Люди не должны бояться отправлять сюда своих детей, это не тюрьма», – поделилась детский омбудсмен республики.

Далее омбудсмен отправилась в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по РТ. Здесь содержатся дети от 7 до 17 лет, переступившие черту закона. По решению суда здесь они могут находиться не более 30 суток. Сейчас здесь содержится 9 детей со всей республики. Также сюда попадают несовершеннолетние из других регионов страны, совершившие преступление в Татарстане.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«За семь лет моей работы здесь я заметила, что преступления, за которые к нам попадают дети, стали меняться. Стало больше наркотиков, добавилась такая статья как “мошенничество” и “изнасилование”. Пару раз в год к нам попадают семилетние дети. Не всегда это дети из неблагополучных семей. Бывает, что дети ведутся на уловки взрослых и, стараясь заработать, ввязываются в преступления», – рассказала начальник Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по РТ Диана Забелина.

Ирина Волынец пообщалась с ребятами, поинтересовалась, как идет учеба и рассказала, что они в любой момент могут обратиться к ней за помощью. Ребята поделились, что здесь комфортно и хорошо, но дома все-таки лучше.

«Мы теперь знаем, что нельзя совершать правонарушения и все зависит от нас самих», – поделились ребята с гостями.

Также Волынец один на один поговорила с самым строптивым ребенком, который учится отдельно от остальных детей из-за своего неспокойного нрава. Мальчик рассказал ей, что осознал, насколько не прав был в своем поведении и поделился, что очень хочет домой.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В этом учреждении содержатся не только мальчики, но и девочки. Учатся они вместе, а живут в разных корпусах. С детьми занимается психолог, их навещают родители. Также не так давно для них оборудовали футбольную и баскетбольную площадки, чтобы они могли свободно заниматься спортом на свежем воздухе. Здесь делается все, чтобы дети вовремя одумались и выбрали для себя хорошую жизнь.

«Нас воспринимают как тюрьму, но это не так. Но если ребенок совершил уже не первое преступление, если за ним числится несколько административных преступлений, если он совершил уголовное преступление но не достиг возраста уголовной ответственности, с каждым разом, с каждым преступлением он набирается все больше дерзости. И когда дети поступают на ранней стадии сюда, мы еще можем изменить его мышление. Не надо бояться, что это останется позорным пятном на его биографии, ни в какие характеристики пребывание здесь не попадет», – заверила Диана Забелина.