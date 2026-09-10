«Все заранее повесили на нас медали»: Волков — о пути «Динамо» к победе

Фото: vcdynamo.ru

31-летний волейболист Дмитрий Волков высказался о первом турнире за «Динамо» на Спартакиаде. В финале клуб из Москвы обыграл «Зенит-Казань» со счетом 3:2 (24:26, 25:21, 29:27, 22:25, 15:11).

Волков отметил, что «Динамо» считали явным фаворитом Спартакиады, поскольку из основного состава команды никто не выпал, тогда как у других клубов турнир пропускали по два-три человека — и легионеры, и из-за травм.

При этом и в полуфинале, и в финале у москвичей случились тай-брейки. На вопрос, связано ли это с тем, что команда еще не в оптимальном состоянии, или же соперники показали высокую конкуренцию в Суперлиге, Волков ответил, что здесь, по его мнению, «больше психология сыграла».

По словам волейболиста, «Динамо» действительно было фаворитом, и «все на нас заранее повесили медали чемпионов Спартакиады».

Он признал, что другие команды были не в оптимальных составах, но «на самом деле и им из-за этого легче было играть, и, наверное, нам чуть сложнее». Именно поэтому игры и складывались для москвичей так непросто.

Волков отдал должное соперникам, но подчеркнул, что «Динамо» само доводило дело до этих «пятихаток» и отдавало сеты, в которых вело с явным преимуществом. Особенно это касалось полуфинала с «Зенитом», где, по его словам, «две партии просто в одной расстановке не могли сняться и всё упускали».

Волков заявил, что здесь надо разбираться, и команда будет работать, чтобы не допускать такого в дальнейшем.

Отдельно стоит отметить, что соперником «Динамо» по финалу стал казанский «Зенит-Казань» — один из сильнейших клубов России, который, несмотря на потери в составе, навязал москвичам борьбу и довел матч до пятой партии.

Именно против «Зенита» «Динамо» и сыграло оба своих тай-брейка — в полуфинале и в финале.

«Думаю, что здесь больше психология, наверное, сыграла. Потому что мы действительно были фаворитами, все на нас заранее повесили медали чемпионов Спартакиады. Да, другие команды были не в оптимальных составах, но на самом деле и им из-за этого легче было играть, и, наверное, нам чуть сложнее. Поэтому игры и складывались для нас так непросто.

Отдам должное соперникам, но мы, наверное, сами доводили дело до этих „пятихаток“, отдавали сеты, в которых вели с явным преимуществом. Особенно в полуфинале с „Зенитом“, две партии просто в одной расстановке не могли сняться и всё упускали. Вот здесь надо разбираться – будем работать и постараться не допускать такого в дальнейшем», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».