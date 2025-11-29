Все хотят скорее вернуться к близким: история бойца из Куюков об СВО и жизни после службы

После срочной службы в армии в Приморском крае в 2020 году Камиль Гафаров решил продолжить военную карьеру и подписал контракт. А в 2022 году для него и его сослуживцев наступил, как он говорит, «момент истины».

«Нас построили и спросили: «Кто готов продолжить службу в зоне проведения специальной военной операции?» Ребята, с которыми я был близок, вышли из строя, и я вместе с ними», – вспоминает Камиль.

Сразу после прибытия в зону боевых действий подразделению поступила первая задача.

«Мы прибыли в пять утра, а в шесть уже должны были направиться поддержать наших ребят, которые вели бой», – рассказывает он.

Однако тяжелое ранение Камиль получил не на передовой, а во время перегруппировки.

«У нас было время отдыха, нужно было отвезти ребятам на передовую боеприпасы. Чтобы сделать это быстрее, мы поехали на легковом автомобиле и попали в ДТП. Нашу машину переехал КамАЗ. Нам повезло – хотя раны были тяжелыми, все выжили. И первыми нам помогли девушки-украинки», – делится он.

Военнослужащие, по словам Камиля, всегда старались помогать и местным жителям, делились тем, чем могли, поддерживали людей.

Рассказывая о тяготах службы, Камиль подчеркивает: физические нагрузки со временем перестают быть чем-то невозможным. Гораздо сложнее другое.

«Вот у нас был пулеметчик. Невысокий, метр пятьдесят с копейками. Представьте: он в полной экипировке, со своим пулеметом, с коробом бежит по полю и вообще не чувствует этой тяжести. Но к чему невозможно привыкнуть – так это к моральным испытаниям. Самое тяжелое – видеть, как погибают твои товарищи», – говорит он.

Особенно тяжело Камиль переживает гибель друга Николая родом из села Малые Меми Кайбицкого района.

«Мы вместе служили срочную. Я остался по контракту, он уехал домой. Но решил отправиться на СВО уже после моего возвращения. Он погиб, прикрыв своим телом товарища. И я его понимаю. Армейская дружба многое значит. Ты узнаешь человека не по тому, как он отдыхает, а по тому, как ведет себя в бою. Такое не забывается. И те, с кем прошел через огонь, навсегда остаются твоими братьями», – говорит Камиль.

В конце 2023 года Камиля демобилизовали. Возвращение домой стало для него новой отправной точкой.

«Говорят, что война ожесточает человека. Со мной произошло обратное. Если раньше я был вспыльчивым, остро реагировал на разные ситуации, то теперь отношусь к жизни проще и спокойнее», – признается он.

Однако пережитое дает о себе знать: здоровье время от времени напоминает о ранении. В адаптации помогает координатор фонда «Защитники Отечества» Физалия Никитина.

«Ей можно позвонить в любое время, и на каждый вопрос она находит ответ», – с благодарностью отмечает Камиль Ильдусович.

Тем, кто сегодня находится на передовой, он желает одного – выдержки и скорейшего возвращения. «Я знаю, что больше всего они хотят вернуться к своим близким, домой», – говорит он.

Сейчас Камиль Гафаров строит новую, мирную жизнь: занимается строительством объектов как индивидуальный предприниматель, освоил искусство гравировки и предоставляет строительное оборудование. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8-985-178-27-61.

Материал подготовлен при участии Ольги Шамсутдиновой.