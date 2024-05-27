Все хотят работать с Татарстаном: итоги визита Путина в Ташкент и в чем роль Минниханова

Российский лидер наносит ответный визит в Узбекистан. По дипломатическому протоколу этот визит носит статус государственного

Фото: kremlin.ru

Почему Путин поехал в Ташкент

Шавкат Мирзиёев в этом году побывал в России уже дважды. В феврале он принял участие в открытии «Игр будущего» в Казани, а 8-9 мая поучаствовал в саммите ЕАЭС в качестве главы государства-наблюдателя и праздновании Дня Победы в Москве. И оба раза он встречался с Президентом России Владимиром Путиным.

А теперь уже российский лидер наносит ответный визит в Узбекистан. Но, как говорится, это уже совсем другая история. По дипломатическому протоколу этот визит носит статус государственного. То есть это не спонтанное или приуроченное к какому-то событию мероприятие, а плановый государственный визит к одному из близких союзников России.

Раз визит государственный, то подразумевает не только общение тет-а-тет, но и с участием государственных делегаций. В повестке – российско-узбекистанское взаимодействие в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях.

Раз визит государственный, то подразумевает не только общение тет-а-тет, но и с участием государственных делегаций Фото: kremlin.ru

Примечательно, что в состав российской делегации были включены «два крыла» Владимира Путина по взаимодействию с исламским миром – Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Цель визита – укрепить хозяйственные связи

После теплой встречи в аэропорту Ташкента Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев посетили парк «Новый Узбекистан», где Президент России возложил венок к монументу Независимости, расположенному в парке.

На следующий день в рамках госвизита Владимира Путина в Узбекистан команды министра экономики РФ Максима Решетникова и вице-премьера Узбекистана Жамшида Ходжаева собрали 200 участников делового завтрака, среди которых были главы российских регионов, хокимы городов и областей Узбекистана, руководители и владельцы крупнейших компаний.

В Президентском дворце в резиденции президента Узбекистана Мирзиёева состоялись переговоры лидеров стран Фото: kremlin.ru

Чуть позже в Президентском дворце в резиденции президента Узбекистана Мирзиёева состоялись переговоры лидеров стран. По итогам переговоров состоялась совместная пресс-конференция.

Главное из заявлений Мирзиёева на встрече с Путиным: Ташкент ценит, что один из первых визитов после выборов Путин нанес в Узбекистан, это свидетельство высочайшего уровня диалога.

Торговое представительство Узбекистана в РФ появится в ближайшие месяцы.

У РФ и Узбекистана есть договоренности о модернизации газотранспортной системы, увеличении объемов поставок газа, нефти и нефтепродуктов.

Узбекистан и Россия подпишут соглашение о реализации проектов строительства атомных электростанций малой мощности. Главное из заявлений Путина на встрече с Мирзиёевым: Сегодняшние переговоры прошли в конструктивном ключе и были очень полезными.

Позиции России и Узбекистана во многом совпадают или близки.

Наши страны последовательно переходят на расчеты в национальных валютах.

Экспорт российского газа в Узбекистан через Казахстан осуществляется с большим опережением графика, РФ готова увеличить объем. Ведутся работы по увеличению пропускной способности трубопровода «Средняя Азия — Центр», это позволит нарастить до 11 млрд куб. м поставки газа в Узбекистан.

В России живут и работают более миллиона граждан Узбекистана. Мы ценим их вклад в развитие страны.

Развивается сотрудничество в сфере спорта. Приветствуем решение Узбекистана о проведении у себя «Игр будущего».

Это были во многом переговоры по экономической повестке, по дальнейшему увеличению товарооборота Фото: kremlin.ru

Как видите, это были во многом переговоры по экономической повестке, по дальнейшему увеличению товарооборота. Что неудивительно, ведь Узбекистан сегодня представляет собой важного экономического партнера для России.

По данным Минэкономразвития России, взаимная торговля в прошлом году выросла на 11%, составив 823 млрд рублей. В 2023 году российские компании инвестировали в экономику Узбекистана более 13,5 млрд долларов. В настоящий момент на территории Узбекистана реализуется 115 совместных проектов на общую сумму в 3,2 трлн рублей, работают более 3 тысяч компаний с российским участием, что составляет пятую часть от всех иностранных компаний в республике.

Все регионы Узбекистана хотят работать с Татарстаном

В рамках работы в составе российской делегации на переговорах Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым.

Рустам Минниханов отметил, что Узбекистан – стратегический партнер для России, о чем свидетельствует визит главы РФ после инаугурации.

«Лидеры наших стран уделяют особое внимание межрегиональному сотрудничеству двух государств и поддерживают наши инициативы», – подчеркнул он.

Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым Фото: пресс-служба Раиса РТ

По итогам прошлого года татарстано-узбекистанский товарооборот вырос на 27% и составил 370 млн долларов.

Абдулла Арипов высоко оценил личный вклад Рустама Минниханова в развитие не только татарстано-узбекских отношений, но и в целом вклад в укрепление отношений России и Узбекистана.

«Все регионы Узбекистана хотят работать с Татарстаном. Когда встает вопрос о необходимости обмена опытом с регионами России, все наши области хотят получить именно опыт Татарстана», – обратил внимание премьер-министр Узбекистана.

Чуть позже Рустам Минниханов поделился с журналистами мнением, что Узбекистан сегодня меняется и создает комфортные условия для привлечения инвестиций и совместной работы.

«У нас выстроено много интересных проектов. Могу назвать несколько – это проекты в городе Чирчик, в Джизаке, Бухаре и ряд других. Много студентов из Узбекистана учатся у нас. Мы всегда с удовольствием работаем с партнерами из Узбекистана», – сказал Раис РТ.

Абдулла Арипов высоко оценил личный вклад Рустама Минниханова в развитие не только татарстано-узбекских отношений, но и в целом вклад в укрепление отношений России и Узбекистана Фото: пресс-служба Раиса РТ

Также Минниханов заверил журналистов в очень тесных отношениях России и Узбекистана.

«Татарстан – один из субъектов, который по духу, по культуре, по религии очень близок Узбекистану. Сегодня проходит государственный визит нашего Президента Владимира Владимировича Путина. И, конечно же, отношения наших государств очень-очень тесные», – отметил Раис РТ.

В ходе дальнейшей работы в рамках государственного визита Путина Раис Татарстана принял участие в церемонии подписания ряда двусторонних документов.

Рустам Минниханов и хоким Джизакской области подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве между Правительством Татарстана и Хокимиятом Джизакской области Узбекистана.

Такое же соглашение было подписано с руководством Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

В ходе дальнейшей работы в рамках государственного визита Путина Раис Татарстана принял участие в церемонии подписания ряда двусторонних документов Фото: rais.tatarstan.ru

Есть интерес в дальнейшем расширении сотрудничества с Узбекистаном

Рустам Минниханов выступил на заседании Совета регионов России и Узбекистана. Мероприятие прошло с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.

Приветствуя двух президентов, Рустам Минниханов поблагодарил из за поддержку. «Высоко ценим возможность расширения взаимодействия с Узбекистаном в рамках дружественных отношений наших стран, признательны за ваше внимание и поддержку наших совместных проектов», – отметил он.

Раис РТ подчеркнул, что есть интерес в дальнейшем расширении сотрудничества с Узбекистаном в таких направлениях, как машиностроение, авиастроение, нефтехимия, энергетика, сельское хозяйство, медицина, новые технологии и так далее. Рустам Минниханов заверил, что Республика Татарстан готова и дальше активно участвовать в развитии российско-узбекистанского сотрудничества.

Напомним, что трек взаимодействия Татарстана и Узбекистана имеет очень насыщенную историю. Лидеры Татарстана и Узбекистана тоже очень часто встречаются друг с другом, а их общение отличается большой степенью доверия и взаимопонимания.

Как видим, взаимоотношения Татарстана и Узбекистана – это, прежде всего, крепкая дружба братских народов. Татары и узбеки – братья по вере и традициям, они прекрасно понимают друг друга. И это, безусловно, идет на пользу всей России. Именно этим фактором руководствовался Владимир Путин, определяя Рустама Минниханова в состав своей делегации для государственного визита в Узбекистан.