«Все хотели Барби, а я – лошадку»: как «Форпост» обучает сидеть в седле и махать шашкой

Глава «Форпоста» Тимур Камалетдинов сам обучает подопечных искусству джигитовки

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Знакомим с историей кавалерии и учим рубить шашкой»

Глава «Форпоста» Тимур Камалетдинов сам обучает подопечных искусству джигитовки, он рассказал и показал «Татар-информу», как работает с группой.

«Сегодня у нас стартует крайняя смена. Наша цель – познакомить молодежь с историей конницы и кавалерии нашей Родины, помимо этого, мы приобщаем ребят к конному спорту и к его прикладному направлению – джигитовке», – сказал он.

По словам Тимура, важно обучить ребят работать с конями, учить их чистить, кормить и правильно седлать Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По словам Тимура, важно обучить ребят работать с конями, учить их чистить, кормить и правильно седлать. На исторических лекциях они будут изучать историю кавалерии Красной Армии и историю мировой кавалерии. Также всем участникам чуть позже разрешат примерить форму и снаряжение кавалериста, посмотреть амуницию боевого коня времен Великой Отечественной войны.

«Сегодня ребята учились работать с шашкой, привыкали к ее весу. Основная работа шашкой у кавалериста, когда он находится на коне, – это два основных удара. Рубящий удар сверху в правую или левую сторону. Перед тем как работать с шашкой на коне, ребята тренировались с ней с помощью специального упражнения, они разминали мышцы и суставы, рисуя в воздухе на вытянутой прямой руке цифру 8», – рассказал Тимур Камалетдинов.

«Если неправильно кормить лошадь, может хрустеть не морковка, а ваши пальчики»

Руководитель конного клуба «Белый всадник» Андрей Пластинин заботится о 24 лошадях, он их кормит, чистит, выпускает порезвиться в поле и тренирует командам.

«Я обучаю наших дорогих подростков верховой езде, выстраиванию правильных отношений с лошадью и пониманию ее действий и реакций. Также нашим дорогим участникам придется заботится о лошадях, кормить и чистить их, чтобы наладить отношения», – сказал он.

Андрей Пластинин: «Лошадь правильно кормить с открытой ладони, в виде лодочки» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Андрей Пластинин провел ликбез для «Татар-информа» и обьяснил, как покормить лошадь морковкой и не лишиться пальцев.

«Лошадь правильно кормить с открытой ладони, в виде лодочки. Туда кладется морковка, она губами ее забирает и кушает. Если кормить лошадь с пальцев, то она будет кусать морковку. Нельзя вырабатывать привычку кусать у лошадей, потому что у детей маленькие пальчики, и когда они будут кормить животное, пальчики могут начать хрустеть вместе с морковкой», – рассказал Андрей Пластинин.

А еще Андрей учит подопечных гимнастике на лошади – рассказывает, как правильно сидеть, стоять и двигаться на лошади, чтобы не напугать ее и не пораниться самому.

«Общаться с лошадью – это то же самое, что и общаться с маленькими детьми, которые не умеют говорить. Подростки будут понимать, когда лошадь злится, когда она более чуткая и податливая, когда она отвлекается. Также они натренируют своы мышцы для более уверенной езды», – дополнил он.

Софья Мамчур: «Когда я узнала, что есть такой проект и здесь есть возможность научиться верховой езде и взаимодействовать с лошадками, я не смогла пройти мимо» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Об участии в патриотическом проекте «Курс» и любви к конному спорту «Татар-информу» рассказала студентка второкурсница КГМУ Софья Мамчур.

«Я с детства люблю лошадей. Когда я была маленькой, мои подруги играли в Барби и просили купить им эти куклы, а мне очень нравились игрушечные лошадки. Кроме меня в семье нет любителей конного спорта. Когда я узнала, что есть такой проект и здесь есть возможность научиться верховой езде и взаимодействовать с лошадками, я не смогла пройти мимо», – рассказала девушка.

В детстве Софья какое-то время занималась верховой ездой, но по-настоящему посвятить себя хобби удалось только когда стала постарше – у нее появилась машина и возможность выезжать за город.

«Я уже прошла урок по основам верховой езды. Сначала нам показали, как работать с лошадью на земле, вести ее, рассказали, как правильно себя вести, мы тренировались держать равновесие. Не все получилось идеально с первого раза, но я не упала, и это уже радует. Орудовать шашкой тоже очень интересно, но шашку тяжело держать в руках. Буду и дальше тренироваться, мне здесь нравится, инструктора открытые и интересные люди, а занятия очень динамичные», – подытожила Софья.