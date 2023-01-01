Все выплаты для семей с детьми в России начнут оформляться по одному заявлению

В России вступил в силу закон о едином пособии на детей и беременных женщин. С 1 января все выплаты, касающиеся этих категорий населения, начинают оформляться по одному заявлению, напоминает Минтруд РФ.

По закону, подписанному ранее Президентом России Владимиром Путиным, единое пособие объединит все действующие меры поддержки для семей с низким доходом, а также отменит их зависимость от очередности рождения детей. Чтобы оформить пособие, россиянам нужно заполнить одно заявление и подать его через «Госуслуги» либо Социальный фонд РФ.

Семьи с низким доходом начнут получать такое пособие на каждого ребенка, не достигшего 17-летия. После оценки нуждаемости семья будет получать 50, 75 либо 100% прожиточного минимума, установленного в регионе.

В министерстве напомнили, что при введении пособия запланирован переходный период, когда получатели выплат смогут выбрать: получать прежние пособия до завершения срока их назначения или перейти на новую выплату.