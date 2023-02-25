«Все время говорила с ней и молилась»: как врачи выходили малышку весом в 680 граммов

«Последнее ЭКО получилось удачным. Ко мне в клинике все врачи бегут: “У тебя тысяча единиц ХГЧ!”»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Несколько попыток ЭКО и долгожданная беременность в 45 лет

Рашид и Фарида Закирзяновы из села Шемордан Сабинского района долго мечтали о детях, но целых 20 лет ничего не получалось. Фарида долго лечилась, но ожидаемого результата все не было. Супруги сделали несколько попыток ЭКО, но и они не приводили к беременности.

«Но последнее ЭКО получилось удачным. Ко мне в клинике все врачи бегут: “У тебя тысяча единиц ХГЧ!” У всех такая радость. А я испугалась, думаю: что такое случилось?» – рассказала «Татар-информу» Фарида Закирзянова.

Она наконец-то услышала долгожданные слова: «Вы беременны, у вас двойня». Первым делом она позвонила мужу, сообщила о том, что они станут родителями.

Радости супругов не было предела. На тот момент Фариде было 45 лет. Позже стало известно, что они ждут девочку и мальчика.

Однажды тонометр показал такие цифры, что женщину на скорой отвезли в больницу и оставили в стационаре на сохранение. После этого врачи однозначно решили провести кесарево сечение Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Речь шла только о том, чтобы спасти меня, а не детей»

Однако беременность Фариды протекала не так гладко, как хотелось бы.

«Самочувствие было не сказать, что очень хорошее. Когда время подошло к 20-й неделе, у меня уже гестозы начались, давление сильно поднималось, до этого я и знать не знала, что такое повышенное давление», – вспоминает Фарида.

Однажды тонометр показал такие цифры, что женщину на скорой отвезли в больницу и оставили в стационаре на сохранение. После этого врачи однозначно решили провести кесарево сечение, направили Фариду в Перинатальный центр РКБ.

«Тогда было безысходное положение. Врачи были готовы к тому, что дети не выживут. Состояние было тяжелое. Речь шла не о том, что дети родятся, речь шла о том, чтобы я выжила», – рассказала она.

Врачи поделились с Фаридой своими опасениями: шансы на то, что дети родятся живыми, были очень малы.

680-граммовую Амину поместили в реанимацию для новорожденных. Ею начали заниматься врачи-неонатологи больницы. Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Девочка весила всего 680 граммов»

Но вопреки всему двойня появилась на свет на 26-й неделе беременности, в мае 2010 года. Мальчик весил килограмм сто граммов, а девочка – всего 680 граммов.

«Она была без плаценты, в одной оболочке. Она, как сказали врачи, шла как донор для брата вообще», – рассказала она.

Первым делом врачи принялись спасать родившегося мальчика. Он был крупнее, казалось, что шансов выходить его больше. Но новорожденный прожил всего 10 дней. Фариде тогда объяснили, что им с дочкой необходимо попасть в первую детскую больницу Казани – специалисты там творят чудеса. Учитывая, что семья из района, а больница – городская, официально попасть туда было сложно. Но семье не отказали, Амину перевезли в первую детскую.

«Двойни бывают очень незрелые даже к окончательному сроку беременности, потому что все приходится делить на двоих. Девочка была такая: незрелый ребенок, плюс ЭКО, плюс глубоко недоношенная, плюс с экстремально низкой массой тела», – вспоминает заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Первой детской больницы Казани Надежда Донцова.

Мама говорила Амине, что хорошо бы им уже и выписаться если не из больницы, то хотя бы из реанимации Фото: предоставлено Фаридой Закирзяновой

Амина долго была на аппарате искусственной вентиляции легких

680-граммовую Амину поместили в реанимацию для новорожденных. Ею начали заниматься врачи-неонатологи больницы. Малышку курировала сама заведующая отделением реанимации.

«Я все время заходила к ней, разговаривала, молитвы читала. И все другие мамочки на меня смотрели. Только сейчас, когда в ДРКБ встречаемся, я их даже и не помню, родители ко мне подходят и говорят, что они меня помнят. Спрашивают: “Вы же Фарида? Мы помним, как вы своей дочке читали, разговаривали с ней, а мы на вас смотрели”. А я просто знала, что дочку мой голос успокаивал», – рассказала Фарида.

Мама рассказывала своей крошечной девочке, что скоро август, а малышка по сроку как раз должна была родиться в этом месяце. Она говорила Амине, что хорошо бы им уже и выписаться если не из больницы, то хотя бы из реанимации.

Надежда Донцова объяснила, что процесс выхаживания Амины с медицинской точки зрения был очень непростой. Девочка долгое время была на аппарате искусственной вентиляции легких.

«Меня спрашивали: “Вы уверены, что ваша девочка будет жить?” А я отвечал: “Да, она будет жить”» Фото: предоставлено Фаридой Закирзяновой

Чтобы быть рядом с дочкой, устроилась в больницу санитаркой

Чтобы быть с Аминой, Фарида устроилась в больницу работать санитаркой.

«У меня был стресс, я как зомби сюда приехала, не знала, что делать. Думаю, лежать, как другие мамочки, я не смогу. Ездить с “Кварталов”, где у тетушки жила, тоже далеко. А просто лежать в больнице было тяжело, это был 2010 год – стояла страшная жара. Потом думаю: может быть, мне устроиться на работу сюда?» – рассказала Фарида.

Тогда Фариду отговаривали, уверяли, что после кесарева сечения заниматься физическим трудом ей будет сложно. Но женщина была настроена решительно, благо в больнице ей пошли навстречу и взяли на работу.

«Меня спрашивали: “Вы уверены, что ваша девочка будет жить?” А я отвечал: “Да, она будет жить”», – вспоминает Фарида.

Врачи четыре месяца выхаживали Амину. Ей переливали кровь, возили в ДРКБ делать операцию на глаза, развивали ее ножки и ручки, а главное – учили дышать самостоятельно.

Малышку несколько раз пытались перевести из реанимации в другое отделение, но как только она покидала отделение, ей становилось плохо, и ее вновь возвращали на реанимационную койку.

Но благодаря титаническому труду медиков и невероятным усилиям любящих родителей произошло настоящее чудо. К концу августа, к тому самому сроку, когда Амина должна была появиться на свет, если бы беременность протекала удачно, ее выписали домой. Для родителей это было счастье, но возвращаться в родное село они не спешили.

Амина была под постоянным наблюдением специалистов первой городской больницы Казани. Девочкой занимались неврологи, врачи УЗИ, реабилитологи и другие специалисты.

В те годы, когда рождаемость была очень высокой и на свет появлялось немало недоношенных младенцев, в первой детской больнице Казани разработали схему выхаживания и наблюдения за такими подопечными. Она работает и по сей день.

Сначала крохотные младенцы попадают в реанимацию. Как только они начинают есть и дышать самостоятельно, их переводят в отделение патологии новорожденных, а после их ждет центр катамнеза – это система амбулаторного наблюдения за недоношенными детьми. Другими словами, тех недоношенных детей, кого выходили в первой детской, до трех лет наблюдают их же врачи узких специальностей. Родители с такими детьми не выстаивают очереди в поликлиники, к ним строго индивидуальный подход.

Кто-то из врачей сказал тогда, что девочке помогут занятия на сухом льду. Родители вспомнили, что в 40 километрах от их дома открылся Ледовый дворец Фото: предоставлено Фаридой Закирзяновой

Чтобы укрепить здоровье, выбрали фигурное катание и угадали

Из-за рождения раньше срока у Амины была деформация грудной клетки, проблемы с ногами, легкими – легочная дисплазия, слабое сердце. Малышка очень часто болела, почти каждый месяц ей приходилось пропивать курс антибиотиков. Врачи удивлялись, как печень крохи выдерживала такие нагрузки.

Когда врачи диагностировали у Амины тетрапарез – болезнь, при которой снижается двигательная активность рук и ног, Фарида посоветовалась с медиками, куда отдать девочку на занятия. Им строго-настрого запретили бассейн, ведь у малышки были проблемы с легкими. Кто-то из врачей сказал тогда, что девочке помогут занятия на сухом льду. Родители вспомнили, что в 40 километрах от их дома открылся Ледовый дворец.

Тогда Амине было пять лет. Тренер с опаской смотрела на хрупкую девочку, опыта работы с детьми с инвалидностью у нее не было. Но, поддавшись на уговоры родителей, которые объяснили, что занятия малышке нужны не ради большого спорта, а для здоровья, согласилась взять Амину.

«Тренер – женщина смелая была, она взялась за нее. Иногда Амина не хотела и плакала, и я сама думала, что, может быть, больше не надо. Но тренер даже мне разрешала заниматься вместе с дочкой физической подготовкой. Мы вместе выходили на лед, прыгали», – вспоминает Фарида.

Через три года решились на еще одного малыша

«Уходя от нас, Фарида сказала: “Я к вам еще приду”», – вспомнила заместитель главного врача по медицинской части Ольга Шарипова.

И действительно – спустя три года у супругов Закирзяновых появилась еще одна девочка.

«Рискнула», – честно призналась Фарида.

Младшая сестра Амины Мадина появилась на свет весом в 2 килограмма – в сравнении с сестрой она была просто огромной Фото: предоставлено Фаридой Закирзяновой

Когда Фарида ложилась в Перинатальный центр РКБ, сразу всех предупредила: ее дочку в случае чего отправлять только в первую детскую.

«Тогда мне заведующая детским отделением сказала: “Как я вас туда направлю, вас туда не возьмут!” На что я уверенно и спокойно отвечала: “Нас – возьмут”», – отметила мама.

Девочка родилась опять же раньше срока, но уже намного крупнее старшей сестры. Медики отделения патологии новорожденных и недоношенных детей встречали ее как родную. Волнение было, ведь так тяжело выхаживали ее старшую сестру.

Младшая сестра Амины Мадина появилась на свет весом в 2 килограмма – в сравнении с сестрой она была просто огромной. В реанимации девочка не лежала, лишь набирала необходимую массу и лечилась от желтушки в отделении патологии наворожденных.

А трехлетняя Амина в это время была с папой Рашидом.

«И тут старшенькая начала температурить. Я попросила нас выписать, ведь дома была Амина. Мне доктор сказала: “Как ты этого малыша сейчас повезешь, давай пусть вес наберет”. А я говорю: “Мне двух килограммов – вот так!” (Фарида поднимает руку выше головы.) Мы с Аминой, когда выписывались, кило девятьсот были! И нас с Мадиной выписали», – рассказала Фарида.

Девочка признается, что почувствовала настоящую любовь к фигурному катанию, когда научилась делать свои первые прыжки на льду Фото: предоставлено Фаридой Закирзяновой

«Дюймовочка» на пьедестале Специальной Олимпиады

Сегодня 12-летняя Амина почти ничем не отличается от сверстников, разве что чуть меньше их. Рост и вес у девочки небольшой. Врачи объяснили, что это обычная история для детей, которые появились на свет раньше срока. В ушках – длинные сережки с белыми бусинами, слегка подкрашены глаза и губы – обычная девочка-подросток, которая выглядит немножко младше своих сверстниц.

«Мы в классе все подружились. Не было никаких сложностей, они меня называли Дюймовочкой. Говорили, что я маленькая, да удаленькая», – рассказала Амина.

Упорство помогло Амине добиться в спорте больших успехов. Девочка признается, что почувствовала настоящую любовь к фигурному катанию только год назад, именно тогда она научилась делать свои первые прыжки на льду.

«Долго не могла прыгнуть и потом, наконец, начала. Сама себе тогда сказала, что мне нужно ходить. Может, у меня получится, что-нибудь дальше делать», – призналась она агентству.

Совсем недавно Амина выиграла очередное свое золото, это была победа на Специальной Олимпиаде в Казани, которая проходила в конце января 2022 года.

Когда на хрупкую шею девочки вешали золотую медаль, она была по-настоящему счастлива Фото: предоставлено Фаридой Закирзяновой

Девочка признается, что волнения перед самим выступлением не было.

«Были некоторые переживания перед двойными прыжками, потому что можно было упасть, но я собиралась: “Нет, ты не должна падать, давай иди делай”. И вот как-то все получилось», – рассказала Амина.

Короткую программу под татарскую народную музыку спортсменке поставили буквально за неделю. Когда на хрупкую шею девочки вешали золотую медаль, она была по-настоящему счастлива.

Младшая дочь Фариды и Рашида Мадина тоже фигуристка и тоже делает успехи, как старшая сестра. Обе девочки имеют спортивные разряды. И если младшая дочка пока не определилась, кем хочет стать, то 12-летняя Амина мечтает стать тренером по фигурному катанию. Совсем недавно Амина вместе с тренером учила маленьких ребят, которые пришли на лед впервые, правильно кататься на коньках. Вспомнила, что еще совсем недавно в первом классе твердо отвечала, что мечтает быть врачом – тогда семья часто бывала в больнице. Тогда девочка говорила, что хочет работать в реанимации, выхаживать маленьких детей.

Амина: «Перед двойными прыжками я собиралась: “Нет, ты не должна падать, давай иди делай”. И вот как-то все получилось» Фото: предоставлено Фаридой Закирзяновой

«Ни на секунду не пожалела, что их родила»

«Когда я их растила, ни на секунду не пожалела, что родила их. Даже не думала, что они мне надоели, что я устала, – нет. Не было такого», – подчеркнула мама.

Папа Рашид признается, что девочек своих очень любит и представить свою жизнь без них не может. Дочки постоянно созваниваются с папой. Как любой отец, он очень за них переживает.

«Первая детская для нас – второй дом. День ли, ночь, мы приезжали сюда», – подчеркнула Фарида.

Фарида говорит, что все врачи здесь работают с душой, они настоящие фанаты своего дела и творческие люди.

«Спасибо огромное, что они меня такой вырастили, вылечили», – сказала своим врачам Амина.

А медики в очередной раз подчеркивают, что большую роль в восстановлении недоношенных детей играют их родители. Ведь, забирая недоношенного ребенка из больницы, кто-то ничего не делает, а кто-то вкладывает все, что можно. Восстановление такого малыша – титанический труд родителей. В нашей истории Рашид и Фарида сделали все, чтобы их девочки были здоровы и счастливы.

«Девочки еще всем покажут, на что способны. Главное, пусть будут здоровы!» – подытожил главный врач клиники Владимир Филатов.