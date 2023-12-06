«Все вопросы взяты под контроль»: в Казани прошла горячая линия по защите прав инвалидов

Горячую линию «Женское внимание» по вопросам защиты прав граждан с инвалидностью провели сегодня представители парламентского объединения «Мәрхәмәт — Милосердие» совместно с уполномоченным по правам человека в Татарстане Сарией Сабурской. Все поступившие вопросы взяты под контроль и будут проработаны, заявила руководитель объединения женщин-депутатов Госсовета РТ Алсу Набиева.

«В рамках „Женского внимания” мы обсуждаем различные вопросы. Сейчас горячая линия проходит в декаду инвалидов. Уже около 60 обращений поступило. В горячей линии также принимают участие представители министерств и ведомств, которые курируют эти вопросы. Такой формат показал свою эффективность, потому что мы не направляем людей куда-то, специалисты сразу отвечают. На контроле у нас будут все обращения», — сказала парламентарий.

Набиева заметила, что поступило много вопросов по парковкам для инвалидов, ремонту дорог и аварийного жилья, оформлению опеки, получению надбавок к пенсии, транспортировке инвалидов из районов в города, по получению инвалидности.

Кроме того, татарстанцы задали вопросы, связанные с питанием детей с ограниченными возможностями здоровья и с тьюторами в учреждениях дополнительного образования. «Много было вопросов просветительского характера, когда мы просто поясняли, куда обратиться, поскольку решение проблемы уже есть», — подчеркнула депутат.

Сабурская добавила, что поступили также «очень серьезные вопросы, требующие дальнейшей проработки», обращений к министрам, в прокуратуру республики, к главам муниципальных образований.

«Есть вопросы по санаторному лечению, лекарственному обеспечению, определению группы инвалидности, обучению детей-инвалидов, доступной среде. Например, обратилась мама ребенка-инвалида, они проживают в селе. Женщина беспокоится, сможет ли приехать помощь — нужна дорога. Безусловно, здесь требуется вмешательство муниципалитета, Миндортранса. В республике реализуется программа по строительству и ремонту дорог. Мы будем смотреть, планируется ли ремонт этой дороги», — сообщила она.

Омбудсмен отметила, что за последние годы количество обращений, поступающих на горячую линию, остается примерно одинаковым, но меняется тематика. Так, по ее словам, в прошлом году было достаточно много вопросов, связанных с образованием детей-инвалидов, а в этом году такие обращения единичны.

«Звонки на горячую линию — это в том числе показатель доверия. Человек может сразу услышать ответ, а не ходить в какой-то орган власти», — заключила Сария Сабурская.