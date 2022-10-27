«Все вместе мы справимся»: мобилизованные тетюшане уехали на сборный пункт в Казани

Сегодня, 27 октября, в Тетюшах прошли проводы граждан, призванных в ряды Вооруженных сил РФ по частичной мобилизации. На проводах прозвучали напутственные слова и пожелания скорого возвращения, местные жители обнимали своих родных, убывающих на сборный пункт в Казань для прохождения боевого слаживания. Об этом пишет газета «Тетюшские зори».

Издание замечает, что будущие бойцы полны уверенности в завтрашнем дне. Сергей Хураскин из села Малое Шемякино рассказал, что служил в Подмосковье 13 лет назад. По его словам, к тому, что призовут, был готов. «Настрой боевой. Знаю, что всё будет хорошо!» — заявил он.

Татьяна Ханипова провожала своего брата Сергея. «Мой братишка — замечательный человек, ответственный во всем! Я им горжусь! — заметила она. — Дай Бог всем ребятам вернуться домой живыми и здоровыми!»

С напутственными словами к призванным из запаса обратился глава района Рамис Сафиуллов: «Каждый из нас понимает, что ситуация непростая, но все вместе мы справимся. Все вы служили в Вооруженных силах России, поэтому хорошо знаете: прежде всего — дисциплина. Вы должны быть примером для всех. Берегите себя и обязательно возвращайтесь живыми и здоровыми!»

Кроме того, мобилизованных напутствовали настоятель Троицкого собора города Тетюши протоиерей Валентин Кострин и имам-мухтасиб района Инсаф хазрат Залалетдинов.

«Хочу пожелать каждому из нас достойно уйти сегодня и достойно вернуться. Слава России! Слава народу-победителю! Служу России!» — торжественно произнес со сцены призывник Рафаэль Хисамов.

Проводить своих коллег практически в полном составе пришли коллективы Музея истории Тетюшского края и электрических сетей Тетюшского района. «Всем коллективом провожаем Кирилла Мамкина, так же дружно будем встречать его», — отметил начальник ТРЭС Виктор Демагин.

После нескольких минут, отведенных перед отъездом на общение с близкими, один за другим мобилизованные заняли места в автобусе, отмечает издание.