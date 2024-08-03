«Все удивляются — как вы так дешево отдыхаете?!»: советы от путешествующих на машине

«Берем с собой и бумажные карты – связи может не быть»

Ильдар и его супруга Лейсан – учителя, поэтому летом они могут уехать в длительный отпуск. Дочери Камиля и Алсу хорошо переносят дорогу. Родители берут их в путешествия с самого маленького возраста.

– Ильдар, вы уже опытные путешественники. Как вы готовитесь к поездке?

– В такие путешествия мы начали выезжать шесть лет назад. Тогда я поставил себе цель – проехать все побережье Черного моря. Пандемия и начало специальной военной операции этот план немного скорректировали. Отрезок от Сочи до Анапы, Крым мы проехали еще в предыдущие годы. В прошлом году поехали через Грузию в Турцию, отдыхали там. В этом году снова в Крым и добавили еще один пункт – Абхазию. Таким образом, южное, северное и восточное побережье Черного моря мы, можно сказать, закрыли. Но, к сожалению, из-за политической ситуации пока нет возможности выйти на западную часть Черноморского побережья.

Что касается подготовки, то, естественно, перед дорогой тщательно проверяю машину. Лейсан у нас штурман, она заранее продумывает маршрут, изучает, как проехать. Карты берем и бумажные, потому что связи может не быть. Надо быть готовым к тому, что во многих местах не будет ни мобильной связи, ни интернета.

В Крыму включается роуминг, поэтому лучше взять сим-карту «Волна»: 14 дней связи обходятся в 600 рублей, месяц – в тысячу. Минуты и интернет не ограничены.

– В каких городах, интересных местах вы побывали? Поскольку вы на машине, значит, могли посетить не очевидные для туристов места.

– По пути в Крым заезжали в Ростов-на-Дону, Темрюк. Обратили внимание, что в этих краях уже убирают картофель, хотя это было начало июня. Пшеничные поля тоже были убраны. То есть первый урожай здесь собирают уже в начале лета.

В Крыму побывали в Ялте, Симферополе, Севастополе, Бахчисарае. Остановились у нашего друга в поселке Заозерное в 10 километрах от Евпатории. С Айратом абый мы познакомились еще в 2021 году. Это было на Курбан-байрам, мы ходили с ним в крупнейшую мечеть Симферополя, участвовали в коллективном намазе. Хазрат вел его на крымско-татарском языке. В мечети познакомились и пообщались с мусульманами из Индии, Пакистана, Египта, Иордании.

В Севастополе очень понравилась экскурсия в музее «35-я береговая батарея». Экскурсия бесплатная, но детей до семи лет на нее не пускают. Музей находится под землей. В мирное время это музей, а при обстрелах он выполняет функцию бомбоубежища.

Много впечатлений получили от посещения мыса Тарханкут недалеко от пгт Черноморское. Это одна из самых малонаселенных территорий Крыма. Здесь снимались знаменитые фильмы «Человек-амфибия», «Пираты XX века», «Герой нашего времени». Также здесь есть подводный музей «Аллея вождей», его очень любят дайверы. К сожалению, хотя это восхитительно красивые места, купание в Тарханкуте из-за политической ситуации уже два года как запрещено. Большинство побережий западного Крыма закрыты.

Мы ездили также на солевые и грязевые озера близ Евпатории, куда ездят на лечебные процедуры. Там есть розовые соленые озера, мы ездили на одно из них под названием Сасык-Сиваш.

«В Абхазии старайтесь не вступать в дорожные конфликты. И записывайте все на видеорегистратор»

После Крыма поехали в Анапу (Краснодарский край, – прим. Т-и). Мы и раньше туда очень любили ездить. В последние годы Анапа заметно развивается, появляется много новых красивых домов.

В Краснодарском крае видели, в каком состоянии природный заповедник «Утриш» после большого пожара 2020 года. Сгорели гектары реликтового леса, понадобится 150-200 лет, чтобы все восстановилось

Заехали в Новороссийск, Геленджик. В Сочи посмотрели Красную Поляну, горнолыжный курорт «Роза Хутор», побывали в местах, где проходила Олимпиада, и направились дальше, в Абхазию.

Сразу после границы сделали остановку в городе Цандрипш (Гантиади), также отдохнули в Гагре, Сухуме. Посетили знаменитое озеро Рица. Вход для взрослых – 800 рублей, детский билет – 200 рублей. Если ехать вверх от озера, примерно в 15 минутах езды – дача Сталина «Рица». Там есть места для парковки. Дачу можно посмотреть бесплатно, но в музей вход платный.

В Сухуме очень понравились горячие источники. Вообще в Абхазии невероятная природа, в ней есть особая красота.

– Вы не боялись ехать в Крым с учетом нестабильной обстановки там?

– Если чему-то суждено случиться, это может произойти и дома. Мы в Крыму были еще в 2022 году. В то время там и самолетов много летало, вертолетов, для обороны Крыма было введено много техники. В этот раз мы уже приблизительно представляли ситуацию на полуострове.

Крым в целом, как и Крымский мост, очень хорошо охраняются. Я бы сказал, что особо бояться нечего. Правда, дроны продолжают сбивать. Как раз в те дни, когда мы были в Крыму, произошел взрыв ракеты над пляжем Севастополя. Это очень напугало людей. На следующий день после происшествия вместе с нами в Абхазию выехали 6 тысяч машин.

Вообще в последние годы в Крыму численность населения заметно сократилась. Местные жители жалуются, что из-за нестабильности и уменьшения числа туристов бизнес идет тяжело. Поскольку побережье Крыма охраняется армией, отдыхающих практически нет. Например, чтобы выехать на катере к мысу Тарханкут, нам пришлось ждать целый день, пока не наберется 10 человек.

– Как дорога? Не приходилось сидеть в пробках?

– После Джубги (пгт в Туапсинском районе Краснодарского края, – прим. Т-и) начинается сильный серпантин. Эти опасные участки мы проезжали со скоростью не более 40-60 километров в час. В целом эти места лучше проезжать ночью, днем очень много заторов. Для пересечения границы Абхазии тоже лучше выбрать ночное время.

На Крымском мосту мы потеряли четыре часа, потому что в Абхазию, как я уже сказал, выехали на следующий день после взрыва на пляже в Севастополе. Второй раз в серьезную пробку мы попали после выезда из Абхазии и перед въездом в серпантин перед Сочи. Там пропали три часа нашего времени. Поэтому въезжать на сочинский серпантин тоже лучше ночью.

В Абхазии придется сделать страховку для машины. Две недели – тысяча рублей. Дороги там я бы не сказал, что хорошие. Можно и в кювет вылететь. По краям дорог отбойники еще советских времен. Машины едут на очень большой скорости, надо быть осторожными. Постоянно навстречу выходят коровы, это тоже большая помеха движению. Коровы там сильно нарушают ПДД (смеется). Они на автовокзале, в парках, короче – везде.

В Абхазии не стоит превышать скорость, штрафы большие. Старайтесь не вступать в конфликты, всё записывайте на видеорегистратор. Здесь также широко распространены взятки, запись с видеорегистратора может пригодиться, чтобы доказать свою невиновность.

«Раньше бывало, что приезжие ходили по улицам в поисках жилья. Сейчас проблем нет: туристов стало в три раза меньше»

– Жилье находили заранее?

– Мы никогда не бронируем жилье. Наша первая остановка была в городе Камышине (Волгоградская область, – прим. Т-и). Там наши близкие друзья-езиды держат гостиницу. Каждый год они дают нам ночлег, угощают нас. А мы, в свою очередь, едем к ним с казанскими гостинцами.

В Крыму мы тоже просто приезжали и останавливались в понравившемся нам городе, там же находили гостиницу на ночь. Но большую часть ночей провели у Айрата абый под Евпаторией. Для нас он стал по-настоящему родным человеком. В 2021 году наши родители тоже летали в Крым, останавливались у него. А познакомились мы прямо на пляже. Сам он из Актанышского района. В 2016 году переехал в Евпаторию, построил дом в поселке Заозерное.

В Крыму мы также ночевали в поселке Оленевка Черноморского района. Аренда дома в береговой зоне стоит 9 тысяч в сутки, а подальше от моря можно найти и за 3 тысячи рублей.

В абхазском Цандрипше мы поселились в одной гостинице с моим односельчанином и его семьей Сабирзяновых. Они ехали через Калмыкию, Дагестан, Чечню и заселились чуть раньше нас. В Гагре тоже на тот момент отдыхали наши родственники со стороны жены. В Татарстане не получалось встретиться – встретились на отдыхе (смеется). Олег абый тоже уже 20 лет ездит к Черному морю на машине и иногда делится с нами своим опытом.

Надо отметить, что в Абхазии нет пятизвездочных отелей. Четырехзвездочные есть только в крупных городах: Сухум, Гагра – и нескольких других. Многие гостиницы на самом деле трехзвездочные, поэтому при бронировании не дайте себя обмануть.

– Значит, можно ехать без предварительного бронирования, не опасаясь остаться ночью без крыши над головой?

– По словам крымчан, в мирное время бывали случаи, когда туристы не могли найти гостиницу, ходили по улицам, искали жилье. А сейчас никаких проблем с этим нет. Потому что туристов стало примерно в три раза меньше.

Но в Сочи, в целом в Краснодарском крае такие трудности могут возникнуть. Поскольку в Крыму неспокойно, основная нагрузка приходится на Абхазию.

«Езжу на машине с наклейкой «Татарин». Хожу в футболке и кепке с эмблемой Татарстана»

– Какие цены на наших и абхазских курортах? В какую сумму обходится, например, обед в кафе?

– Мы во время этой поездки договорились не останавливаться по дороге в кафе. Взяли с собой газовую плитку, стол, стулья, воду, посуду. Просто останавливались у дороги и готовили себе еду: пельмени, каши, макароны с тушенкой.

Из курортов в плане питания самые доступные цены в Абхазии. В столовых можно поесть и за 250 рублей на человека. А в кафе цены начинаются от 600-800 рублей. Столовые рядом с пляжем дороже, в них обед стоит примерно тысячу рублей, в кафе – около 3 тысяч с человека.

В Абхазии мы побывали в городе Новый Афон, где находится всем известный очень красивый водопад. В кафе рядом с ним можно не очень дорого поесть. Например, наш обед на четырех человек обошелся в 1600 рублей. Стоит отметить, что во всех абхазских кафе берут дополнительно 10% от стоимости оказанных услуг.

В Крыму цены выше. В кофейне у моря чашка кофе и чизкейк обойдутся в 600 рублей. Очень вкусно готовят в прибрежных кафе в Евпатории, нам особенно понравилась приготовленная в печи пицца.

Что касается цен на продукты в Абхазии, то самса, чебуреки стоят там 150 рублей, пахлава – 100, мороженое – тоже 100. Литр кефира в магазине можно купить за 76 рублей, литр молока – за 60. Десяток яиц – около 100 рублей, килограмм колбасы – около 500-600, куриная – 200. Хлеб стоил 30 рублей, помидоры – 200, огурцы – тоже примерно 200 за килограмм.

В Крыму помидоры – 100, огурцы – 60, курица – 180, хлеб – 50, колбаса – 300-400 рублей. Продукты там мы старались покупать в магазине «Доброцен», цены там чуть ниже.

Одежда и в Крыму, и в Абхазии в два-три раза дороже, чем у нас. Одежду лучше покупать здесь.

– Сколько примерно вы потратили за месяц поездки? В какую сумму встал бензин?

– Бензин обошелся в 25 тысяч рублей. Вообще в тех краях бензин дороже. 92-й стоит 55 рублей. В Крыму есть сеть заправок, где, как в Турции, можно помыться, принять душ, постирать вещи, мамы даже могут покормить ребенка грудью и разогреть еду для малыша. На территории есть детские игровые площадки. В Татарстане я ни разу не видел заправок с такими удобствами.

В этом году на весь отдых мы потратили всего 96 тысяч рублей. В эту сумму входят и бензин, и развлечения, и проживание в гостинице, питание в кафе. Правда, у Айрата абый за проживание платили не по рыночной цене. Правильно говорят – не имей сто рублей, а имей сто друзей.

Я езжу на машине с наклейкой «Татарин». Хожу в футболке и кепке с эмблемой Татарстана. Где бы мы ни были, везде представляюсь, что мы из Татарстана, из Челнов.

Татар везде очень уважают, очень рады их видеть. Когда встречаем своих соплеменников, обязательно берем у них номера телефонов, всегда держим с ними связь. Благодаря таким вот поездкам во многих городах у нас появились знакомые.

Люди очень удивляются, как нам удается так долго отдыхать за небольшие деньги. Секрет именно в этом – мы много общаемся, дружим со многими, хорошо относимся к людям, и они отвечают нам тем же. Кто-то берет нас на ночлег, кто-то делает скидку в магазине. Конечно, в знак благодарности мы тоже везем им наши татарские гостинцы.

«Крым нам все-таки ближе»

– Как дети переносят долгую дорогу?

– Наши дети уже привыкли ездить. Младшая дочь Алсу еще только родилась – а мы уже поехали в Соль-Илецк. Когда ей исполнилось 3 года, начали ездить на Черное море. Мы все с нетерпением ждем этих поездок. Камиля ведет Ютьюб-канал, где рассказывает о наших путешествиях.

– Перечислите, пожалуйста, плюсы и минусы автомобильного туризма.

– Плюсы очевидные: ты сам себе хозяин, сам строишь маршрут, едешь туда, куда тебе хочется. За один день можешь побывать во многих местах. Вы платите конкретно за билеты, а не в целом за тур. Из таких поездок можно привезти много гостинцев.

Минусы, конечно, тоже есть – в дороге можно заболеть или машина может сломаться. Если поломка серьезная, эвакуация домой может оказаться очень дорогой. 1000 километров на эвакуаторе будут стоить 50-100 тысяч рублей. Если везти машину в сибирский регион, то может выйти 200-250 тысяч.

– Где вам больше понравилось: в Турции, в Крыму или в Абхазии?

– Нам нравится Крым. Вода чистая, воздух чистый, цены терпимые. В Абхазии очень красивая природа, но в остальном нам не очень понравилось. Дороги без ремонта, города после войны 1992 года так и не восстановлены.

А в Турцию стоит ехать только в том случае, если отпуск длинный. Потому что если вы желаете объехать все места, где хочется побывать, на это потребуется около двух месяцев. В Турции тоже не везде живут богато – проехав тысячу километров по стране, мы видели и бедность, и разруху, и грязные улицы.

Думаю, еще вернемся туда. В прошлом году познакомились с Розой апа и Джаудатом абый, они зовут нас в гости. Но Крым нам все-таки ближе.

– Какие еще места вы хотели бы посетить? Уже планируете новые маршруты?

– На примере моих родителей Флюра и Розы Усмановых мечтаю объездить всю Европу. Также хотелось бы побывать в странах Кавказа. В молодости наши родители в каких только странах Европы и Кавказа не побывали – на самолетах, поездах, автобусах! Сейчас они уже на пенсии, живут в селе Карашай-Саклово Сармановского района. Папа всю жизнь работал учителем, мама – воспитателем в садике. Мы продолжили династию учителей. И так же, как они, любим путешествовать.

Интересные места в Крыму

Город Керчь, крепости

Крепости в Феодосии, Судаке

Парк Айвазовского в городе Партенит

Ласточкино гнездо (Ялта)

Ханские дворцы в Бахчисарае

Военные музеи в Севастополе

Бухта Балаклава

Мыс Тарханкут

Село Штормовое

Соляные и грязевые озера



Интересные места в Абхазии

Обезьяний питомник в Сухуме (особенно нравится детям)

Термальные источники в Черниговке, Сухуме

Озеро Рица

Пещера в окрестностях Нового Афона

Гульназ Хабибуллина, «Интертат», перевод с татарского

Фотографии из семейного архива Усмановых