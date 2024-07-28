«Все-таки 4 гола - это много»: почему «Рубин» безапелляционно уступил «Зениту»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Зениту» без разницы, кого громить

По итогам всего двух матчей в новом сезоне РПЛ, конечно, неправильно делать прогнозы о фаворитах чемпионской гонки. Однако мысль о несокрушимости «Зенита» в нынешнем чемпионате возникает уже к концу июля.

В первом туре петербуржцы не оставили мокрого места от самарских «Крыльев Советов» (4:0). Дерзкая и молодая банда Игоря Осинькина оказалась бессильна против мастеровитой «сине-бело-голубой» дружины Сергея Семака.

В преддверии встречи с «Рубином» в прессе возникали время от времени разговоры о вероятной сенсации. Тем более что последняя игра между командами закончилась сухой гостевой победой казанцев – 0:2. Предполагалось, что раз у Рашида Рахимова единожды сработал победный план против петербуржцев, почему бы им не воспользоваться снова.

Надежда на конкурентную борьбу во вчерашнем матче держалась уверенно в первые полчаса. Казанцы организованно сдерживали атаки гостей и эпизодически огрызались сами, проводя быстрые контратаки.

Но на 36 минуте в исполнении футболистов «Зенита» произошла классическая «жога бонита». Вендел отыгрался с Педро в короткий пас в штрафной «Рубина», после чего аккуратно покатил на никем не прикрытого Максима Глушенкова.

Для 24-летнего (с сегодняшнего дня – 25-летнего) нападающего этот гол стал уже пятым с момента перехода в «Зенит», и кажется, что это даже не четверть тех мячей, которые мы еще увидим в сезоне в исполнении Максима. В стане «сине-бело-голубых» Глушенков чувствует себя очень комфортно, а класс партнеров позволяет ему быть постоянным соучастником опасных моментов.

Первый забитый мяч окрылил «Зенит», подопечные Семака полетели в концовке тайма вперед и смогли заработать пенальти. Хотя, по мнению Рахимова, эпизод был спорным и неоднозначно трактованным не в пользу «Рубина».

После второго гола интрига во встрече стала формальностью. К концу основного времени «Зенит» довел счет до разгромного: отличились Педро и Изидор. Символично, что прошлой осенью Вильсон также забивал «Рубину» в Казани (0:3), и с тех пор практически не мог закрепиться в основе «сине-бело-голубых». Может, дела у француза изменятся в лучшую сторону в этом сезоне?

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рахимов спокойно принял поражение от «Зенита»

Несмотря на все грезы о возможном героическом подвиге казанских футболистов, результат матча, по сути, был предсказуем еще до стартового свистка. Разношерстный подбор игроков «Зенита» позволял Семаку поддерживать высокую интенсивность игры вплоть до окончания основного времени. Опять же, хрестоматийный пример – гол Изидора. Человек вышел в концовке и забил чуть ли не в первом же опасном моменте.

Казанцы, в отличие от «Зенита», сильно ограничены в ресурсах. Это отмечает практически на каждой пресс-конференции главный тренер «Рубина». В силу скромной глубины состава казанский клуб просто не в силах сдерживать атакующую мощь петербуржцев все 90 минут. В конечном итоге количество потенциальных голевых эпизодов перетекает в их качество.

«Соперник показал нам разницу в классе. Стопроцентный момент был один – у Изидора. Когда «Зенит» менял ритм – мы допускали технический брак. Нужно поговорить с Артуром (Нигматуллиным). Все-таки четыре гола – это много. Третий непонятно как получился. Но это наше общее поражение. По организации и самоотдаче вопросов нет, но с некоторыми игроками надо жестко поговорить. Например, с Даку – он должен видеть партнеров, отдавать передачи. «Зенит» показал разницу в классе. Нам не хватает качества. В каких линиях? Не хватает Иву. Йочич и Зотов отрабатывали, но нужен игрок, который читает игру в центре поля. Нужно качество в защите центральной линии, нужно усиление атаки, опорной зоны», – сказал Рахимов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вратарский вопрос продолжает оставаться болезненным в «Рубине»

По словам Рашида Рахимова, «Рубин» нуждается не в одном усилении. В команде есть, как минимум, три-четыре позиции, которым остро необходима новая обойма. Это центральные защитник и полузащитник, а также игрок линии атаки.

Не прочь главный тренер казанцев был бы и усилить вратарскую линию. С уходом Юрия Дюпина в «Краснодар» и Никиты Яновича в «Нефтехимик» «Рубин» был вынужден приобрести двух новых вратарей: Артура Нигматуллина из «Пари НН» и Евгения Ставера из «Енисея».

Нигматуллин провел за казанцев два официальных матча и пропустил в сумме шесть мячей. Это, безусловно, много. Но претензии к Артуру связаны даже не столько с количеством голов в его ворота, сколько с надежностью его действий. 33-летний голкипер в двух матчах не выглядел уверенным в своих силах.

Верховые мячи Нигматуллин вылавливал не всегда ловко, часто они так и норовили выпасть из его рук. На выходах и на ленточке к игре вратаря тоже есть вопросы. Можно допустить, что новичок «Рубина» еще находится в процессе адаптации к новому клубу. Тем не менее, пока равнозначной замены Артуру в составе нет, а результат от него требуется уже сейчас.

Евгений Ставер не был даже в заявке «Рубина» на матч с «Пари НН». Как сообщал Рахимов, пропустил он эту встречу по болезни. Но и в здоровом состоянии Ставер пока еще не готов выходить в основном составе. Скорее всего, экс-голкипера «Енисея» мы увидим лишь во встречах Кубка России.