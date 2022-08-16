В Казани пройдут бесплатный open air и концерт со шлягерами советской эпохи

Центр современной музыки Софии Губайдулиной приглашает казанцев и гостей столицы погрузиться советскую эпоху. Во дворе центра в формате open air прозвучат шлягеры того времени в исполнении оркестра Центра современной музыки под управлением народной артистки РТ Анны Гулишамбаровой и солистов из Татарстана.

«Раньше мы часто устраивали подобные встречи со своими слушателями, но из-за всевозможных событий последние два года нам не удавалось встретиться с ними в такой неформальной обстановке. Мы возрождаем эту традицию и этим же концертом объявляем о начале концертного сезона», – рассказала куратор проекта Лилия Исхакова.

В концерте примут участие студенты театрального училища, которые проведут стилизованные театральные представления, интерактивы со зрителями. Планируется, что не только внутреннее наполнение, но и внешнее убранство центра и его дворика погрузят гостей в романтичную эпоху советского времени.

Концерт «Свои люди» состоится 23 августа в 18.30. Вход свободный.