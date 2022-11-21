«Все строится на людях»: музей Казанского порохового завода отпраздновал 55-летие

Музею трудовой и боевой славы «Заречье» Казанского порохового завода исполнилось 55 лет со дня основания. За эти годы он прошел путь от обычного заводского до одного из самых лучших корпоративных музеев в Татарстане. На юбилейное мероприятие пригласили ветеранов и сотрудников оборонного предприятия.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Казанский пороховой завод, созданный в 1788 году по указу Екатерины II, обладает богатой историей. Летопись музея берет свое начало в середине XX столетия, когда в 1967 году на старейшем оборонном предприятии страны был создан музейный уголок. В дальнейшем он перерос в корпоративный музей площадью 360 кв. м.

«Это то место, где мы собираемся с нашими ветеранами, работниками порохового завода, вспоминаем, мечтаем и планируем. В 1967 году он назывался музеем революционной, боевой и трудовой славы завода. Он находился не в этом здании – это была отдельная комната с экспонатами. Мы гордимся, что на протяжении такого долгого времени у нас есть уголок истории, где запечатлены все те, кто стоял у истоков нашего завода», – рассказал генеральный директор завода Александр Лившиц.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Первым директором музея стал Махмуд Абжалимов. Вместе с редактором местной газеты «Пороховик» Борисом Орешниковым они организовали работу по формированию музейных фондов. Таким образом были собраны тысячи важнейших экспонатов – фотографии, письма и личные вещи тружеников завода, принесших бессмертную славу предприятию.

«Память о Великой Отечественной войне, о подвиге наших земляков представлена в музее целым павильоном. Это героически, что за годы войны было сделано более 100 тысяч тонн пороха. Сегодня это даже представить трудно. В который раз бесценная экспозиция музея говорит о том, что все строится на людях», – подчеркнул Лившиц.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Главная цель музея – сохранение летописи старейшего оборонного предприятия страны. За год через залы проходит более 4 тыс. человек – школьники, студенты, заводчане, жители города, все те, кого интересует история Казани и старейшего завода в стране.

«Сердечно поздравляю с памятной датой ведомственный музей, который уникален не только для Татарстана, но и в целом для России, ведь таких музеев мало. Народ, не знающий своей истории, не имеет будущего. Музей – это очаг культуры. Очень важно, что наследие, которое хранит музей, было показано жителям и туристам Казани. В современное время особенно ценно демонстрировать важность рабочих профессий, это и показано в музее», – поделился заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Помимо уважаемых гостей, на юбилейное событие пришли ветераны и сотрудники оборонного предприятия. Им были вручены благодарственные письма и памятные награды за многолетний вклад в развитие порохового завода, а также за активное участие в жизни музея трудовой и боевой славы.

«Сегодня одной из центральных наших задач является оцифровка экспонатов, дающая возможность шире использовать имеющиеся материалы в реализации выставочных проектов. Также мы вышли на такие площадки, как конкурс корпоративных музеев, благодаря которому сможем поведать всей стране о богатой музейной коллекции», – рассказала заведующая музеем Гузалия Залялова.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Она отметила, что музей пользуется особой популярностью среди жителей и туристов Казани. В свое время здесь побывали знаменитый композитор Александра Пахмутова, популярный советский писатель Василий Аксёнов, летчик-штурман Ил-2 времен Великой Отечественной войны, дважды удостоенный звания Героя Советского Союза, Николай Столяров и легендарный лётчик-истребитель, Герой Советского Союза Михаил Девятаев.